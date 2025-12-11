帥到像AI！新任「駐馬紹爾群島大使」顏值超高 網：太犯規了

駐馬紹爾群島大使徐蔚民。圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands臉書

新任駐馬紹爾群島大使徐蔚民的個人照片，8日在臉書粉絲頁被大使館公開，大批網友直呼徐蔚民長相實在是太帥了，不僅有網友說他帥到犯規，還有網友說帥到像是AI生成的圖片，引發網友熱烈討論。

徐蔚民是政治大學政治系畢業，在外交部的經歷包含國際組織司參事回部辦事、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事、駐拉脫維亞代表處副參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事、駐瑞典代表處副參事、駐瑞典代表處一等秘書、駐馬紹爾群島共和國大使館一等秘書、國際組織司科長等。

徐蔚民昔日研究所同學向鏡報表示，徐蔚民真的非常帥，是個不折不扣的暖男，人也非常好，是個很慷慨的人，很高興他有今天這樣的成就，感到與有榮焉。

我國在1998年11月與位於大洋洲的馬紹爾群島建交，馬紹爾群島土地面積只有181平方公里，人口不到7萬人，分散定居在由1156個島嶼組成的34個珊瑚環礁上。馬紹爾群島是一個總統制共和國，採用美元作為貨幣，兩種官方語言是馬紹爾語和英語。

中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使館粉書粉絲頁，日前曬出徐蔚民的照片，發文「熱烈歡迎中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民！」

網友看到照片後紛紛留言「帥到我以為是AI照片」、「太帥了啦！My God」、「歡迎我們的新大使E&P H.W.M. Hsu 來到馬紹爾群島 ！祝大家聖誕快樂」、「差一點認不出來～大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「恭喜蔚民大使並祝新猷順利成功」、「好像大明星」、「大使怎麼這麼帥」。



