帥到凍齡錯了嗎？影帝吳鎮宇刷老人卡 險遭公車司機趕下車

記者王芷姍／台北報導

今年63歲的香港資深演員吳鎮宇，從業影視事業40餘年，曾憑藉著電影《鎗火》獲得金馬獎最佳男主角。近日，他在微博上分享三張自拍照，並幽默描述自己搭公車時，因外貌被誤認偷別人卡片享用長者優惠票價，差點被司機趕下車的荒唐經歷，貼文一出隨即引發網友熱烈討論。

今年63歲的吳鎮宇被公車司機誤以為冒用他人身份，享用香港當地僅限60歲居民使用的優惠票價，差點被趕下車。（圖／翻攝自吳鎮宇微博）

吳鎮宇4日在微博貼出自己坐公車的自拍照，照片中，他頭戴黑色漁夫帽、身穿白色長袖上衣，氣色相當不錯，他透露當時刷卡上車後，司機似乎誤以為他冒用了他人身份，享用香港當地僅限60歲以上居民才能使用的老人優惠票價。他寫下「我拍卡之後，車長就開始不爽，差點趕我下車！」他趕緊解釋自己不是故意的，而是「天生如此，請看我身分證」。

廣告 廣告

吳鎮宇在微博上分享自己搭公車差點被趕下車的荒謬故事。（圖／翻攝自吳鎮宇微博）

吳鎮宇機智的自嘲回應，紛紛讓網友笑翻，直呼他保養很好，視覺上看不出來有60歲，「不怪司機，誰叫你長得太凍齡」、「真的看不出63歲啊」、「看了身分證確實十八歲，滴個學生卡沒錯。」但也有網友搞笑反諷說道「怎麼沒人讓座給你？」讓吳鎮宇忍不住留言回應「還傷人不夠嗎？」

更多三立新聞網報導

謝侑芯生前滴酒不沾 靠1事月入百萬！雪碧揭真實經濟內幕

黃明志才赴警局投案！新歌「無預警上架」網笑：原來不是忙逃亡

李明川不忍發文揭國中生聊「驚人話題」 無奈笑：我國中在幹嘛？

「東方不敗」林青霞71歲生日近況曝光 凍齡外貌網讚：一輩子的美人

