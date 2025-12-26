帥到暴動！五條悟1：1等身模型坐鎮 「咒術迴戰 0展」5大亮點一次看

咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇在松山文創園區登場。(記者廖俐惠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」將於明天(27日)起在台北松山文創園區登場，集結了大量且珍貴的幕後手稿、劇中出現的多款特級咒具、咒物之外，堪稱「鎮展之寶」的莫過於五條悟1:1等身模型，絕對讓動漫迷陷入瘋狂。

◆超珍貴手稿台北首度公開 特級咒物、咒具實體化展品展出

此次展覽將讓粉絲親眼見證《劇場版 咒術迴戰 0 》誕生過程，包括大量的原畫、分鏡手稿、以及角色設定稿，將首度在台北公開，一看就知道MAPPA有多厲害。此外，劇中的咒物、咒具以及武器實體，包括乙骨憂太的「武士刀」以及與祈本里香的「定情戒指」，還有禪院真希、夏油傑、伏黑甚爾都使用過的特級咒具「游雲」、狗卷棘的「喉嚨藥水」、「擴音器」、熊貓的「手套」等。有趣的是，其中一個展品竟然是塑膠袋？裡面到底裝了什麼，等粉絲親自到現場一探究竟了。

廣告 廣告

《咒術迴戰》展覽裡面展出塑膠袋？裡面有東西得仔細看。(記者廖俐惠攝)

◆乙骨憂太VS.最惡詛咒師夏油傑 巨型投影打造終極沉浸體驗

巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗區，粉絲將置身於詛咒師夏油傑在東京與新宿發動作戰的驚心動魄夜晚，目睹上千個咒靈顯現的壓倒性氣勢；同時重現乙骨憂太賭上性命、解放祈本里香特級過咒怨靈的強大力量，與夏油傑極之番「旋渦」展開的最終決戰。現場還放置夏油傑的袈裟、咒靈球與1:1等身大看板，粉絲彷彿親臨這場決定命運的理念之戰，感受超強咒術展開的極致展現。

《咒術迴戰》「最強的兩人」夏油傑、五條悟的制服展出，但是沒有頭不免讓人覺得有點「地獄」。(記者廖俐惠攝)

◆最強兩人青春樂章響起 動畫第1、2期內容加碼展出

展覽特別加碼展出動畫第2季《懷玉‧玉折》篇的設定稿以及高專制服，讓人回味「最強的兩人」五條悟與夏油傑在咒術高專時的青春歲月，以及兩人壓倒性的戰力與默契，感受這段最令人動容的摯友羈絆。而同場也將展出動畫第1、2期，許多尚未公開過的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有許多手稿、原畫等，將於展場中公開。

除了五條悟等身模型，《咒術迴戰》夏油傑的展區也十分好拍。(記者廖俐惠攝)

◆五條悟1:1等身模型帥氣登場 動漫迷勢必暴動啊

在展覽尾聲，有著五條悟1:1等身模型，是整個巡迴呼聲最高的裝置，模型重現五條悟拉下眼罩的瞬間，搭配後方螢幕同步播放的動畫片段，讓粉絲能近距離一同回味「五條老師」在作品中的各種英姿。最令人心醉的看點莫過於讓人深陷其中、百年難得一遇的「六眼」，搭配拉下眼罩之姿，絕對是現場最不容錯過的打卡聖地。

《咒術迴戰》五條悟等身模型帥成這樣，真的不能不拍。(記者廖俐惠攝)

◆荷包要失血啦！台北站限定商品開賣 小卡又要賭運氣了

此次特別推出多款精美吊飾、畫框磁鐵等台北站限定商品，而最大亮點莫過於知名武人畫家こうじょう雅之(Kojo Masayuki)為展覽全新創作的武人畫作品，以「武人」精神，重新詮釋《劇場版 咒術迴戰 0》篇的主角群，官方也將推出多款武人畫限定週邊，包括武人畫帆布袋、滑鼠墊、壓克力牌……滿足粉絲一次收藏展場限定、台北限定、武人畫限定的三重願望。此外，在展覽出口處，有《咒術迴戰》小卡機台可以買，有別於其他動漫，這次《咒術迴戰》是50元只有一張，請粉絲多注意了。

一張要50元！《咒術迴戰》展覽小卡機台快來碰運氣。(記者廖俐惠攝)

【展覽資訊】

「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」

時間：2025.12.27 (六) - 2026.4.6 (一)，2026/2/16(一) 除夕休館。

地點：松山文創園區 多功能展演廳(台北市信義區光復南路133號，西向製菸工廠2樓)

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

出國注意！2026年這5地將加徵旅遊稅

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光

