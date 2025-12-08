帥化民大膽預測：釣魚台是中日關係「最佳測試點」

日本首相高市早苗於11月7日在國會拋出「台灣有事，可能構成存立危機事態」，引發中日關係持續緊繃。北京拋出琉球（沖繩）非日本領土的主張，雙方在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）海域爆發約3小時對峙。對此，退役中將帥化民解析，釣魚台是檢驗中日關係的「最佳測試點」，日本是否敢回應將成為關鍵。

退役中將帥化民。

陸方重申強調，釣魚台及其附屬島嶼是固有領土，將持續在其周邊海域展開維權執法，堅決捍衛國家主權與海洋權益；因此敦促日本立即停止在該海域的「侵權挑釁行為」。

大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，2日上午日本「瑞寶丸」號漁船「非法進入」釣魚島領海，大陸海警艦艇依規定採取必要管控措施並予以警告驅離。引發日本海上保安廳的巡邏船要求其離開，大約3小時左右，整個事件才告結束。

針對釣魚台情勢，帥化民7日在中天節目《前進戰略高地》解析，預言釣魚台是檢驗中日關係的「最佳測試點」。

帥化民指出，由於不涉及日本本土主權，雙方各自堅稱擁有權，高市早苗先前喊出的「台灣有事」言論，等同宣示將介入區域情勢，反使釣魚台成為北京觀察日本反應的試金石；若大陸在釣魚台「下重手」，日本是否敢回應將成為關鍵。

中天政論節目前進戰略高地。

帥化民研判，釣魚台情勢若持續升溫，不排除中俄形成「南北壓力」，俄羅斯可從北方四島施壓，日本也可能面臨中國大陸從釣魚台延伸至日本本島的戰略夾擊。此刻的關鍵在於高市早苗是否會擴大島鏈軍事部署，而這些動作恐都需美國點頭，意味著日本的軍事野心正在萌芽。

帥化民強調，若日本「持續強化軍力、對外軍援甚至推動核武化」，北京終將被迫出手；若高市選擇收斂，局勢才可能降溫。

不過，帥化民也認為，美國樂見日本牽動區域緊張、藉此消耗中國大陸，但北京不願成為被動承受的一方，因此這場中日、美中之間的博弈仍將持續發展，局勢變化仍有待觀察。

