帥化民打臉谷立言 曝對美軍購結局「錢花光、台灣被榨乾」

美國在台協會處長谷立言日前發表有關美台國防產業合作，對此，退役中將帥化民提出強烈質疑，更直言「完全是胡說八道」。他警告，若政府在缺乏完整戰略評估下貿然投入鉅額經費，最終恐怕「錢花了、台灣被榨乾」，甚至在中美談判中淪為交換籌碼。

AIT處長谷立言、國防部長顧立雄。（圖／AIT臉書）

谷立言日前表示，美國軍工大廠諾斯洛普格魯曼已在台灣設立中口徑彈藥試驗場，未來可依循全球工業標準進行彈藥測試，協助國防部提升測評能量。對此，帥化民1日在中天節目《前進戰略高地》中反駁指出，台灣早已具備完整的武器與彈藥測試能量，過去就有大型兵器試驗場可測試各類彈道、火炮與飛彈性能，中科院九鵬基地亦具備相關功能，屏東更設有三軍聯合演訓基地，質疑「根本不需要再設立這樣的測試場」。

帥化民進一步批評，美方將30機砲稱為「中口徑」並不合理，直言該武器僅比50機槍口徑稍大，稱不上真正的中口徑武器。他也直指，美國多份戰略報告已明確指出，未必會為台灣直接出兵，要求台灣必須「自己保衛自己」，而谷立言所說「自由不是免費的」真正含意，恐怕就是金錢與產業外流的代價。

退役中將帥化民。（資料圖／中天新聞）

立法院至今尚未審查金額高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」。谷立言曾在1月22日再度喊話指出，「自由不是免費的」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈遭侵略的責任，美方能協助夥伴的程度，取決於對方願意為自我防衛付出多少努力，並公開表態支持該項國防特別預算。

帥化民認為，從台積電赴美設廠、到軍購項目「美國給什麼就得買什麼」，台灣逐步被推向單向付出的角色；但至今國防部仍未清楚說明未來整體國防戰略方向，究竟是發展不對稱作戰、城鎮戰、游擊戰或山地戰，皆未見明確藍圖。

帥化民也提到，民進黨長期指控在野黨阻擋國防預算，但國民黨質疑的重點在於，「買什麼武器、是否適用、是否符合實際需求」，以及是否再度採購過期、效益有限的庫存彈藥。他警告，若在缺乏完整戰略評估下貿然砸下鉅額經費，最終恐怕「錢花了、台灣被榨乾」，在中美談判中淪為交換籌碼，後果不堪設想。

