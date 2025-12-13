帥哥美女網路徵友 台中警提醒小心工廠式製圖詐騙

cnews204251213a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第五警分局偵查隊員，近日在社群網路巡邏時，發現有多個社群平臺，疑有不少「單身交友」或「認真找結婚對象」的徵友貼文。第五警分局表示，版面除了充滿誠意的文詞，還有多幀氣質帥哥或仙氣美女的照片，但細看後發現，帥哥美女長的不一樣，但line或IG帳號卻是同1個。提醒民眾，一定要提高警覺，慎防假交友詐騙。

第五警分局表示，這些網路徵友貼文的自我介紹，開頭不外乎「上班很無聊想找人聊天」或「小孩大了想找靈魂伴侶」等相似字眼，但內文常充滿語病和彩蛋，例如詞句中使用簡體字，卻自稱「土生土长台湾人」；前一句說「在臺北某國中任教」，下一句卻變成「目前在臺中工作」；或者女性前面寫「年齡不限、只求有緣人」，後面又補一句「喜歡年紀大的、大叔型」；男性則自稱「以色列軍人」甚至「在伊拉克打仗」等。

廣告 廣告

第五警分局偵查隊提醒，這些看似好笑的矛盾詞句，其實是詐騙集團「工廠式製圖」的證據。只要加好友，很快就會被引導至「投資詐騙」、「假禮物關稅」等陷阱，從假交友一路變成真匯款。

cnews204251213a02

偵查隊表示，網路交友，先看ID再看照片，注意是否同樣的line或IG ID到處出現，但照片中卻都是不同人，這些多半是詐騙集團在「批發徵友」；民眾也可以把看到的line ID複製下來，在社團或平臺搜尋一下，往往會發現一整排「同帳號、不同臉」，就知道不對勁了。

另外，只要覺得內文怪怪的，就先打問號。貼文出現簡體字、工作或所在地點講不清、職業匹配不起來、條件前後矛盾，八成是腳本複製貼上出包。聊沒幾句就喊「小親親」、「寶貝」，或以送禮物為由要求付關稅、甚至要求週轉或投資，請立刻封鎖，別讓荷包替「網路戀人」上班。

第五警分局長劉其賢表示，現代交友從「面對面」變成「螢幕對螢幕」，但這樣的方式資訊不對等，使得網路徵友像抽卡，抽的常是詐團客服。尤其個人財產，千萬不要在網路上隨便透露，否則一鍵配對女神，一路配對存款，別幫詐騙集團「儲值愛情」。若懷疑遇到假交友詐騙，請撥打165反詐騙專線，或就近向警方諮詢，讓員警當感情路上的守門員，一起守住真感情、顧好真存款。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

熱心代操虛擬貨幣投資 39歲女誤信男網友險丟37萬元

疑擦撞行人自行離去 未懸掛車牌微電車涉肇逃

【文章轉載請註明出處】