帥氣男星突燒傷破相 臉上疤痕網擔憂終身毀容
31歲香港男星顧定軒曾參與《全民造星III》獲得前20強的成績，他也在電影《翠絲》飾演年輕版姜皓文，近日他無預警曬出自己受傷照片，並寫下：「Burnt（燒傷）」，可見他人在醫院，手臂、臉上都有燒燙傷，粉絲擔心他會不會留下傷疤導致終生毀容。
顧定軒10年前出道，演出過電影《藍天白雲》、《翠絲》、《麥路人》，和電視劇《那些我愛過的人》、《男排女將》，除了演戲外他也出過專輯、開演唱會，2023年古巨基所出的翻唱專輯《I REALLY LOVE TO SING》邀請了19家唱片公司合作，其中包含30位新晉歌手，名單中也有顧定軒。
顧定軒去年5月突然爆出情緒不穩，曬出一張黑底圖，上面寫道「麻煩你自己死X開」，接著清空IG，又在Threads上發文說：「深呼吸」，網友問他發生什麼事了，他沒回答；近日他又曬出自己疑似燒傷住院的照片，粉絲都留言希望他早日康復、「有沒有寶膚靈啊?我之前查過一些放在冰箱10幾年的，可以沒有疤痕」、「趕快好起來，希望不要有疤痕」。
而顧定軒2024年受訪，曾坦言星路不順遂，要自己出錢出力、還要絞盡腦力做音樂，常頭痛得吃止痛藥，他透露前幾年自己掏腰包出實體唱片，前後花了幾十萬港幣，可見他對出專輯的熱誠，又因為若簽進大唱片公司，做音樂自由度會降低，他才堅持當獨立音樂歌手，還被人誤會已經不再拍戲，希望大家有機會還是可以邀請他拍戲，讓他有足夠的錢繼續做音樂。
更多中時新聞網報導
台大極簡式手術 換心瓣膜隔天出院
感染人數新高 公費肺鏈疫苗更新
民國159年人口剩1500萬 衝擊5大基金
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
23歲網紅骨癌截肢「獨自簽下6次手術」媽媽嫌她是拖累！
大陸一名23歲網紅夏夏是骨癌患者，長期透過社群平台分享自己的抗癌日常，近日再度引發大量關注。她在最新影片中透露，體內癌細胞近期再度擴散，已轉移至肋骨與胸膜，意味著新一輪治療與手術即將展開。年紀輕輕卻一次次獨自面對生死關卡，她的近況讓不少網友直呼心疼。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發表留言
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
岑永康學霸兒開戰鹿希派！超狂戰績曝光
《最強的身體》本周迎來星二代挑戰賽，吳宗憲兒子鹿希派、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、岑永康和張珮珊的長子Ethan現身比拚。其中，Ethan是奧克蘭大學航太系學生，運動戰績更是驚人，岑永康也到場親自為兒子加油。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
范冰冰、黃秋生慘「被消失」！4電影遭金像獎取消資格 最大贏家竟是她
香港電影金像獎近日正式展開首輪投票，卻意外掀起巨大爭議。多達4部已完成上映、原本被視為具備參賽資格的電影，竟在名單中「直接消失」，確定遭到取消資格（DQ）。這波異動不僅衝擊入圍局勢，也被外界點名，最大受益者恐怕正是原本就被視為影后大熱門的章子怡。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局
華語樂壇天王周杰倫今（14日）受邀登上大滿貫澳網，以外卡球員身分參加「一分大滿貫（1 Point Slam）」賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董球都沒碰到就遭淘汰，無緣對上俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 發表留言