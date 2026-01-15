帥氣男星突燒傷破相 臉上疤痕網擔憂終身毀容

31歲香港男星顧定軒曾參與《全民造星III》獲得前20強的成績，他也在電影《翠絲》飾演年輕版姜皓文，近日他無預警曬出自己受傷照片，並寫下：「Burnt（燒傷）」，可見他人在醫院，手臂、臉上都有燒燙傷，粉絲擔心他會不會留下傷疤導致終生毀容。

顧定軒10年前出道，演出過電影《藍天白雲》、《翠絲》、《麥路人》，和電視劇《那些我愛過的人》、《男排女將》，除了演戲外他也出過專輯、開演唱會，2023年古巨基所出的翻唱專輯《I REALLY LOVE TO SING》邀請了19家唱片公司合作，其中包含30位新晉歌手，名單中也有顧定軒。

顧定軒去年5月突然爆出情緒不穩，曬出一張黑底圖，上面寫道「麻煩你自己死X開」，接著清空IG，又在Threads上發文說：「深呼吸」，網友問他發生什麼事了，他沒回答；近日他又曬出自己疑似燒傷住院的照片，粉絲都留言希望他早日康復、「有沒有寶膚靈啊?我之前查過一些放在冰箱10幾年的，可以沒有疤痕」、「趕快好起來，希望不要有疤痕」。

而顧定軒2024年受訪，曾坦言星路不順遂，要自己出錢出力、還要絞盡腦力做音樂，常頭痛得吃止痛藥，他透露前幾年自己掏腰包出實體唱片，前後花了幾十萬港幣，可見他對出專輯的熱誠，又因為若簽進大唱片公司，做音樂自由度會降低，他才堅持當獨立音樂歌手，還被人誤會已經不再拍戲，希望大家有機會還是可以邀請他拍戲，讓他有足夠的錢繼續做音樂。

