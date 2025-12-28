帥男主播宜蘭7.0強震無感 921大地震也睡屎

〔記者林南谷／台北報導〕宜蘭外海昨(27)晚深夜11點5分發生規模7.0強震，台灣東南部海域今天一早7點3分又發生芮氏規模4.2有感地震，最大震度為台東縣卑南2級。昨晚這一震，震醒了一大票在睡夢中民眾，唯獨三立新聞台主播黃家緯例外。

稍早黃家緯在臉書發文自招一早醒來，看到滿滿地震訊息加上國家警報，才驚覺昨夜彷彿世界末日，但他完全無感，因為睡得正香甜，認了和驚慌的大家處在平行時空。

黃家緯接著又自嘲：「標題說這是921及0403後最大地震，想當年921我在幹嘛？還是在睡覺啊，完全無感，當時都搖完了，母親才跑來房間叫醒我。」

而這場地震讓黃家緯比較有感的是：「今早爬了22層樓(大樓電梯排隊檢修)。」這才讓他甘願留言：「希望大家平安。」

