帥警抓情侶酒駕！對妹子有好感幫逃過罰單 「旅館巧遇」滑進房5hr慘了

社會中心／施郁韻報導

黃姓員警被控私會酒駕犯女友。（圖／翻攝畫面）

台南市警二分局黃姓員警被稱為「警界彭于晏」，被控2025年6月執勤時取締來一對情侶酒駕，但只有對男子開罰，刻意隱瞞女子違規事實，未對同車女友開罰，事後兩人意外在飯店巧遇，共同進入房間聊約5小時。黃姓員警被依圖利罪起訴，警二分局回應，目前已依規定停職。

去年6月民眾檢舉，一對情侶從高雄到台南遊玩，沒想到酒駕騎機車被黃姓員警取締，兩人一同被帶回派出所偵辦。廖男酒精濃度達0.49毫克，後座石女依法應被開罰6000元至1萬5000元，但員警對石女頗有好感，指示不知情的同事僅對廖男開罰，隱瞞石女違規事實，廖男被依違反公共危險罪移送台南地檢署，石女自行離開派出所。

黃姓員警得知投宿地點及住處，意外巧遇石女，兩人共同進入房間聊天5個小時，黃姓員警才獨自離開旅館。廖男得知後氣炸，指控犯行並提供私會音檔。

黃姓員警對此指控完全否認。警二分局表示，案件偵查終結並已起訴，立即依法將他予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任，也針對石女補開罰單。

據悉，黃姓員警為警專37期畢業，已從警4年，取締酒駕、毒品等刑案績效亮眼，是上級長官眼裡勇於任事的好部屬，他有著「警界彭于晏」的稱號，此外他還考上警大二技，可望更上一層樓。

