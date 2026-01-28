帥警查扣保險套惹議 疾管署將發函警政單位

▲警方破獲藏在逢甲商圈中的同志色情會會館。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 台中警方派出3名「天菜級」員警喬裝成顧客，還配合業者規定「脫到僅剩內褲」入場執行任務，並查扣保險套、潤滑液、蒙面面具等證物。然而，致力愛滋防治的台灣露德協會發聲明，保險套是防疫工具，不應成為犯罪證物。疾管署表示，尊重警方依法查察任務，但將函請警政及法務單位，審慎衡酌把保險套列為採證證的必要性。

台中市第六警分局指派3名外型精壯帥氣、符合同志圈「天菜」標準的員警，喬裝成顧客潛入調查。由於業者還訂定「遊戲規則」要求進場男性必須全身脫光、僅能穿著一條內褲，最終成功在昏暗燈光與擁擠環境中觀察、記錄進出人員，確認該會館確實涉及不法情事。

在警方掌握充分證據後，專案小組立即持搜索票展開突擊搜查，在會館倉庫內，搜出大批供客人使用的保險套、潤滑液及蒙面面具等證物，更當場查獲正躲在包廂內觀看成人影片的2名男性消費者，以及涉嫌經營色情場所的45歲姚姓負責人，3人被帶回警局訊問後，全案依妨害風化等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

露德協會表示，保險套與潤滑液是預防性傳染病的重要物資，根據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，相關營業場所依法應備妥防護用品，協助降低感染風險。當警方將落實公衛措施的行為視為犯罪證據，不僅與中央政策相違背，更形同打擊安全性行為的實踐，對社群造成寒蟬效應。

露德協會呼籲「停止執法濫權」，檢警應停止將保險套與潤滑液列為妨害風化的證物，回歸公衛視角看待性行為的安全性。正視人權、公衛與傳播倫理的界線，不該再讓保險套和性健康，成用為懲罰與羞辱的象徵。

疾管署表示，尊重警方基於社會秩序維護及相關法令所執行的查察任務。然而，基於傳染病防治，呼籲民眾採取安全性行為，使用保險套及水性潤滑劑，以預防感染性傳染病。同時樂見相關業者於營業場所能主動提供，以共同維護民眾健康安全。

疾管署將函請警政及法務單位，基於防疫與性傳染病預防，共同維護民眾健康，請審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物之必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施，增加疾病傳播風險，影響民眾健康。

