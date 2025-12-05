帥過頭直言「房價還要再跌三年」 寶佳二字頭跳水潮全台擴散?

文／好宅敲敲門提供

知名房地產投資客帥過頭上三立好宅敲敲門節目專訪時直言，寶佳在台中港市鎮中心直接殺到二字頭，甚至個別區域出現六折價，勢必牽動其他建商跟進，恐引發全台價格回調。建商之間的價格戰，將向全台擴散。（圖／三立電視台）

三立iNEWS《好宅敲敲門》全新網路節目《好宅敲敲話》上線了！節目由主持人廖婕妤邀請來賓「說真話」。首集邀請到房產專家「帥過頭」，他一開口拋出重磅警訊「台灣房價不是正在反轉，而是下跌周期的第一年」，預告房市至少還要再跌三年。從寶佳的砍價策略、南北房市量縮，到高雄「台積宅」危機，他逐一解析市場暗潮，直言明年房市「可能更糟」。

帥過頭開場即指出，今年房市不但未見反彈，年底也沒有傳統旺季的跡象。他強調，房地產不像股票能瞬間V轉，市場修正至少要三年時間，「現在只是下跌周期的第一年，今年不是最壞，明年更壞。」他認為明年的關鍵字就是「龍」—央行總裁楊金龍的政策將直接決定房市冷暖。

帥過頭（右）擔任首集大來賓，並帶來個人自傳送給主持人（左），他笑說自傳是跟女兒的溝通！（圖／三立電視台）

交易量急凍 南部跌最深：高雄、台南萎縮逾三成



觀察去年全台房屋移轉量35萬棟，今年只剩不到26萬棟，年減約26%。其中南部市場跌勢最明顯，高雄、台南交易量縮水超過30%。帥過頭指出，這是因為幾年前預售屋賣太好，如今進入交屋潮，基期過高導致萎縮量放大。但他也提出警訊，今年預售買氣疲弱，將導致未來交屋規模大幅萎縮，「三、四年後，全台交屋量可能只剩20萬棟。」

寶佳大動作掀價格戰 台中港市鎮中心出現「二字頭」

節目中最受討論的焦點，就是寶佳的跳水定價。帥過頭揭露，寶佳在台中港市鎮中心直接殺到二，甚至個別區域出現六折價。他強調這不是破壞行情，而是校正回歸，因為寶佳土地取得成本低、量大、周轉速度快，手上庫存能快速調整。若寶佳全面下修，勢必牽動其他建商跟進，恐引發全台價格回調。除了寶佳降價，興富發也用「送裝潢」的方式變相讓利。帥過頭直言：「老大降價、老二送裝潢，其他建商根本撐不住。」建商之間的價格戰，已從區域性走向全台擴散。

節目中也提到高雄房市現況，台積電題材退燒，使部分高點成交的社區價格回跌，至於台北市的房市，大樓與公寓價格走勢則呈現兩樣情，前者年增12%，後者卻大跌12%，帥過頭也在節目中點出關鍵原因。



