帥韓軍Threads爆紅！台灣網友塞爆留言「哏玩太多」 本尊嚇到差點刪文急問：我冒犯到了嗎

南韓軍人分享自拍照意外吸引大量台灣網友留言，短時間觀看突破250萬。（翻攝自Threads/juun_woo_00）

台灣人是什麼社交恐怖分子嗎？南韓一名軍人日前在Threads上傳穿著軍裝的自拍照，意外掀起跨國話題。照片因其帥氣外型迅速爆紅，吸引超過250萬人次觀看，尤其大批台灣網友湧入留言區「朝聖」，讓當事人一度誤以為自己「惹怒台灣人」，急忙發文詢問是否冒犯了台灣，引來網友熱議。

自拍照爆紅原因？軍裝帥照吸百萬人觀看 台灣留言塞爆版面

這名南韓軍人日前在Threads上傳自拍照，身穿整套軍裝，其中一張還俏皮眨眼，帥又可愛的外型迅速吸引大量關注。短時間內便累積超越250萬人次觀看數，留言區也被大量台灣用戶占據。

廣告 廣告

大量台灣用語湧入留言區，本尊一度誤以為冒犯台灣，引發跨國話題。（翻攝自Threads/juun_woo_00）

台灣網友紛紛用中文留言如「抵達戰場」「占領留言區」「台灣報到」，是台灣社群特有的幽默風格。然而本尊疑似透過翻譯功能觀看留言後誤會其意思，以為自己犯下文化錯誤。

誤會是怎麼發生的？韓國軍人嚇：我是不是做錯了什麼？

看到留言區出現大量台灣用語後，這名軍人用中文在留言區詢問：「我的PO文有冒犯到台灣人嗎？」「如果有社會問題，我會刪掉照片，請告訴我。」

原來他誤以為這些留言代表台灣人感到不滿，擔心自己冒犯到台灣人。直到後來了解這些詞彙在台灣只是玩哏、代表「喜歡」「朝聖」的意思後，他才放心並感謝大家的支持。

這場意外誤會再度讓許多台灣網友湧入留言：「版主什麼都沒做錯，錯在太帥」「台灣人是什麼社交恐怖份子嗎」「台灣人就很像突然集體衝進人家客廳，然後自顧自的打開電視坐下來聊天，還順手拿瓜子起來嗑，屋主一臉困惑。」「滑超久看不到任何一則韓國人留言」「台灣人不要再玩外國人了」

更多鏡週刊報導

Threads掀台韓哏圖戰！歐巴學壞了神預判「筷子貓」 反擊圖流出網友笑瘋

以為是路人運動…回頭竟看到遺體！韓演員曝最深陰影 119還託他「解繩子」靠愛犬撐過後續49天

酒鋪遭砸一片狼藉「竟是浣熊闖店狂灌威士忌」 大字型臉朝地醉倒！網笑：還知道去廁所吐