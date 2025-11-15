帥一下教練》職棒非唯一出路 多元發展也很帥
打棒球長大以後要做什麼？科班出身的駱政宇最終沒能進入職棒窄門，但對教練職務早有想法，在恩師賴敏男一通電話召喚下回到母校東園國小任教，迄今剛好10年。駱政宇認為，小朋友打球可以先單純享受運動，未來有很多機會可以從事跟棒球相關的職業，也希望跟自己一樣的基層教練能夠多元發展。
「我國小很胖，打棒球單純是想運動，爸爸覺得我再胖下去不行，因緣際會轉學到東園國小少棒隊。」駱政宇笑說，因為跑不快三游不行，小時候守一壘、蹲捕，偶爾也當投手。
接著一路從大理國中、大理高中，駱政宇坦承開始懷有職棒夢想，但愈往上面層級，接觸更多別隊來的優秀球員，開始知道自己的揮棒速度、跑壘速度，跟頂尖球員的差距就在那邊，也殘酷知道這些東西不是靠自己努力就能抹平，逐漸思考以後的路要怎麼走，當兵打國訓隊更是個轉捩點。
「先強調我有當兵、而且有當滿喔，我是服體育替代役打國訓隊，有很多證人。」駱政宇說，當時隊友有陽耀勳、郭阜林、吳東融等各路菁英，快退伍大概就知道自己中職選秀沒機會，剛好國小時的教練賴敏男來電問他想不想回基層服務，既是回母校又從事跟棒球有關的工作，就從退伍教到現在。
「我們都知道職棒的路非常窄，我覺得現在的球員也不用想太多，就是好好享受打球的過程，家長也是一樣，讓小孩子有個運動的環境。」駱政宇說，若學生未來能打職棒，那很棒，即使沒有的話，現在的產業環境有很多職位，可以在場外去參與棒球這項運動，不一定要站在場上。
駱政宇目前以外聘方式擔任東園的專任教練，月薪4萬多，除了帶隊訓練、比賽、處理行政工作，有時晚上還要當「舍監」，因為隊中還是有一些住得比較遠的球員。幾乎沒有多餘的時間，讓他坦承目前仍是「單身」。
「我們很多約聘教練只能走專任教練這條路，可是專任教練的位子不多，沒有卡到位子的教練未來在哪裡？」駱政宇說，希望能藉由這次奪冠的小小影響力，帶領其他基層教練殺出一條不同的路，社區棒球現在很蓬勃，如果懂得經營自媒體，開班授課或私人教學都有市場，不是只有擠專任教練這一條路。
