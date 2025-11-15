帥一下教練》駱政宇妙語 扭轉少棒猛操印象

北市東園國小棒球隊今夏勇奪我國暌違29年的威廉波特少棒賽冠軍，投手教練駱政宇更因「帥一下」的幽默言語而聲名大噪。駱政宇在《中國時報》專訪中談到教練帶兵、運動員職涯規畫與外界關注的體育班議題，詮釋出「享受運動才帥」、「多元發展才帥」、「身心均衡才帥」的理念，相當值得新生代教練參考。

東園少棒在威廉波特冠軍戰6局上7比0領先美國組冠軍內華達州時，救援投手「大饅頭」陳啟盛在雙殺解圍後又投出連續壞球，顯得有點緊張，投手教練駱政宇喊暫停一臉嚴肅走上投手丘，竟跟小球員說：「都你們在帥，我都沒有帥到，我只是上來帥一下而已。」令全場莞爾不已，東園也順利奪冠。

「這是走上去臨時想到的，但大方向就是要讓他放鬆，笑出來都沒關係。」駱政宇笑說，自己平常的風格就是這樣，「那個情況下，學生本來就很緊張，不用再給他們嚴肅的話題。我的方法就是轉移他們的注意力、放鬆一下心情，提醒一些小小的注意事項。」

平常喜歡閱讀的駱政宇以心理學著名的「白熊效應」為例，要受試者不要想白熊，結果閉上眼睛想的都是白熊。人們愈努力想壓抑腦袋裡的想法，反而容易想更多。同理在比賽中一直要球員「放輕鬆、不要有壓力」，往往會有反效果。

台灣上世紀曾在威廉波特17度奪冠，贏得「少棒王國」美譽，但讓小朋友背負國族榮譽，也有把球員當職業隊在「操」等不良影響，甚至有少棒教練掌摑球員的暴力事件，曾讓很多家長不敢也不想讓小孩打球。

「那個時代已經過去了，希望我最後一局上去有點幽默風趣的提醒，藉由這次去美國奪冠的曝光度，擺脫過去少棒球員被嚴厲對待的印象。」駱政宇說：「時代在變，大家在進步，球員在進步，我們教練也在進步。」

駱政宇認為這次在威廉波特奪冠關鍵字是「享受」，表示自己練球時不太會跟球員說什麼「吃苦耐勞」，「不喜歡的事情大家只會草草了事、趕快結束。我要是說一定要吃苦耐勞未來才能進職棒，學生聽到就縮一半了。」

駱政宇以這次到威廉波特為例，現場幾萬人看比賽，小球員個個像明星，連練球都有幾千人在旁邊看。「學生們都很興奮，甚至看到有年齡相近的女粉絲，這些小男生就想在女生面前『帥一下』，愈練愈起勁，甚至本來要休息了，還拜託教練『再練一下』，根本不會累。」

奪冠後回到國內，駱政宇沒有急著訓練，而是找了間視聽教室，讓在校學弟看學長們去大都會、運動家、巨人球場看比賽，參觀自由女神像等好吃好玩的照片跟影片。「看完後他們就自己動起來去練球，因為他們有想去美國的夢想跟願景，練球不是吃苦耐勞，而是一種要往目標積極前進的享受。」駱政宇說。