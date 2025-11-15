帥一下教練》體育班只是選項 身心均衡自然帥

東園國小教練駱政宇在專訪分享帶隊哲學。（郭吉銓攝）

體育班的存廢一直是體育改革的重要議題，念體育班出身、目前也帶體育班學生打棒球的東園國小教練駱政宇則認為，只要不影響正課，就當作讓孩子在課餘時間好好運動，去不去體育班應該是選擇題，因為非強迫而且還要考試，「如果體育班是不好的東西，沒人報名自然會被市場淘汰。」

駱政宇認為體育班是讓想運動的孩子多一個選項，現在用六日打球的社區棒球也很興盛，「我覺得也很棒！」體育班有其運作模式，家長了解後讓孩子來考，通過才能進入，「現在我們體育班是滿班，有人想進來還進不來，表示有人需要這個制度跟資源。體育班跟社區棒球都是選項，讓大家來選就好。」

駱政宇強調，體育班的專項訓練不能影響學生正常學習，必須使用課餘時間，而這個時段如果不運動，很多孩子可能也得去安親班接受課業輔導，「如果覺得在體育班過於單項化，去安親班不也是每天國英數？而且科學證實適當運動健全身心發展，對學業也會有幫助。」

駱政宇笑說，很多想轉來的家長問東園這邊有沒有晨操、夜訓？「這些我們學校都不會，就是讓孩子吃飽睡飽，利用課餘的那3、4個小時，不要說練球啦，就是好好去運動，也不是長大一定要打職棒，能讓身心靈多方面發展，這樣就可以了。」