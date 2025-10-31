20歲柯姓女子為追求「帥氣」，不僅改裝機車排氣管、中柱等處，還將車牌翹高，甚至在車廂內放置印有「反正也抓不到」字樣的車牌套，公然挑戰交通法規！深夜騎著發出轟隆巨響的機車經過路口時，立即被巡邏員警攔下，這些違規行為累計可能導致高達47400元的罰款，讓她付出慘痛代價。警方強調，不當改裝不僅危及自身與他人安全，更可能造成嚴重的經濟損失，呼籲民眾切勿以身試法！

「帥一時吃破萬罰單」 妙齡女翹牌改車遭抓 搜出「反正抓不到」車牌套。(圖／TVBS)

一名20歲的柯姓女子在台中市因改裝機車而面臨高額罰款，她不僅更換排氣管、改裝中柱與後照鏡，還將車牌翹高，甚至在車廂內放置印有「反正也抓不到」字樣的車牌套，公然挑戰交通法規。當她深夜騎著發出轟隆巨響的機車經過路口時，立即引起巡邏員警的注意並被攔下。警方表示，這些違規行為累計可能導致高達47400元的罰款，讓這位追求「帥氣」的年輕女子付出慘痛代價。

這位短褲女子在被員警攔下時，警方發現她的機車已經過多處改裝。除了發出巨大聲響的排氣管外，她還承認自己拔掉了機車的中柱。員警檢查時還發現，她的車牌被刻意翹高，讓人難以辨識車牌號碼，這是嚴重的交通違規行為。

更令人驚訝的是，警方在她的車廂內發現了一個黑色皮革材質的車牌套，上面印著「反正也抓不到」的挑釁字樣，顯示這名女子對交通法規的蓄意漠視。面對如此明顯的違規行為，第五分局四平副所長蔡柏彥表示，員警當場立即將該車移置保管，並依道路交通管理處罰條例製單舉發相關違規。

根據警方說明，翹車牌的行為可能違反道路交通管理處罰條例，最高可處罰3萬6000元並吊銷車輛牌照。此外，擅自變更後照鏡等原有規格，影響行車安全，最高可處罰1800元。車身、引擎、底盤、電系等重要設備若有變更或調換，應向主管機關申請臨時檢驗，否則最高可處罰9600元。

這名柯姓女子因一時追求「帥氣」的改裝，如今面臨最高可能高達47400元的罰款總額。這起案件也再次提醒所有機車騎士，不當改裝不僅危及自身與他人安全，更可能導致嚴重的經濟損失，得不償失。

