師傅加班沒休息！ 工程行老闆買刮刮樂「整本送員工」 幸運抱走百萬獎





離過年剩不到一個月！大家買刮刮樂試過手氣了嗎？台彩分享，有一名慷慨的工程行年輕老闆，帶著工班師傅到店裡買刮刮樂，沒想到竟幸運刮中「2,000萬超級紅包」的百萬大獎，讓所有人都非常開心。

根據代理人莊先生描述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位相當慷慨的工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買刮刮樂，一次買下一整本「2,000萬超級紅包」，讓大家一起刮。

第一次購買就幸運刮中了10萬元，該名年輕老闆還特別包了紅包給店家，分享中獎喜悅，並表示要讓店裡的招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣來；隔幾天假日，因為年前趕工，師傅們加班沒有休息，老闆下工後再次帶著大家到店裡玩刮刮樂放鬆娛樂，同樣也是相當大方買了一整本「2,000萬超級紅包」沒想到這次就把100萬元大獎刮出來，一群人歡呼相當開心。

（封面圖／台灣彩券提供）

