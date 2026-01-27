「師兄團」跨縣市會合 吳奕萱揪幕僚世代掃街拚初選

民進黨新北市議員第三選舉區（新莊區）黨內初選參選人吳奕萱(中)，27日與曾待過立委吳思瑤辦公室的師兄組幕僚世代團進行掃街拜票。（吳奕萱提供／吳嘉億新北傳真）

民進黨新北市議員第三選舉區（新莊區）黨內初選參選人吳奕萱，今（27）日在曾待過立委吳思瑤辦公室的台北市議員陳賢蔚、台中市議員黃守達、桃園市議員許家睿及桃園市楊梅區議員參選人項柏翰陪同下，前往新莊裕民市場掃街拜票，展現跨縣市「幕僚世代」力挺的氣勢。

吳奕萱表示，自己投入政治工作已滿10年，從幕僚角色一路累積經驗，深知基層服務與政策落實的細節，團隊成員多經歷中央與地方政策攻防、跨區服務與協調磨合；希望鄉親支持能夠立刻上線、為地方拚政策、拚服務的新人。

吳奕萱的師兄團強調，新莊正站在轉型與進步的關鍵時刻，需要熟悉制度、敢於承擔的年輕力量，爭取更多資源與改變，呼籲鄉親支持，讓準備好的幕僚世代走進議會，為地方打拚。

