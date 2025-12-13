師兄禪修後「下FM2迷昏師弟」8天性侵8次！中台禪寺：他禁止再來

記者林意筑／南投報導

南投「中台禪寺」去年11月間驚傳妨害性自主案件，一名參加禪修班的李姓男子竟對同禪修班的師弟伸狼爪，連續多日在飲品中摻入「強姦藥丸」安眠藥FM2，趁師弟昏睡後趁機強制猥褻「打X槍」，18天內犯案8次並且全程錄影。對此「中台禪寺」回應，性侵事件發生後，即禁止該加害人來到道場及參加任何活動，同時全力協助及關懷被害當事者。

去年11月10日，李男前往「中台禪寺」參加禪修活動，卻於深夜「安板止大靜」後趁機在師弟的飲品中偷偷加入磨成粉的FM2，待師弟陷入昏睡後即將其的褲子脫下、掏出生殖器強制口X、打X槍，猥褻過程中還以手機全程錄影，並儲存在電腦、硬碟中收藏，李男食髓知味，在同年11月11日、22日至27日間，共猥褻師弟8次。

師兄對師弟下藥後導致昏睡，再趁機強制猥褻性侵。（圖／翻攝自GoogleMap）

師弟驚覺遭性侵強制猥褻後，立即向寺方反應並報警處理，經檢警介入調查，發現李男持有大量「強姦藥丸」安眠藥FM2，經了解，因李男罹患失眠症，長期在醫院就診並領取安眠藥FM2，未料他卻把這些安眠藥拿來犯罪所用，對此檢警依因妨害性自主等罪提起公訴。

南投地院法官審理後認為，李男為滿足私慾，利用禪修同誼的信任關係，多次以藥劑犯案，對被害人的生理與心理造成重大而長遠的傷害，並駁回李男律師的減刑請求，依強制性交、強制猥褻等8罪，重判徒刑7年4月，同時為防範李男恐還原偷拍檔案，將徹底剝奪其犯罪工具手機、電腦、硬碟與成果。

案件曝光後引發熱議，「中台禪寺」發言人見尊法師表示，事件發生時寺方立即召開緊急會議，第一時間全力協助及關懷被害當事者，同時立即「公告禁止該加害人來到道場及參加任何活動」。雖然被害當事者要求保護他個人隱私，但因情事嚴重，因此仍建議主動與家庭成員共同商議，並循法律途徑處理，寺方對此也表達支持。

另外「中台禪寺」再次重申，所有義工及學員必須嚴守法律及道場規定；回山更須遵守作息時間，晚上十點安板止大靜後，準時熄燈養息，不得在外閒談遊蕩。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

