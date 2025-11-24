師勸導4次竟遭學生「踹+打」！無奈曝心聲：能告嗎？

生活中心／李筱舲報導



國民黨立委葉元之近日收到一位不認識老師的求助訊息。這名老師提到自己在一間國中任職，有班級不聽勸導，他勸導了四次，一位學生竟衝出來攻擊他。老師在訊息中無奈詢問：「老師不能打學生，打了學生會被告。那學生打老師，我能告他嗎？」葉元之在內文表示：「看了真令人難過！」。











老師求助立委「勸導4次遭學生踹」！葉元之發文表示：令人難過…

立委葉元之在Threads上分享一位老師的求助訊息。這名老師表示自己勸導，而學生屢勸不聽，最後卻遭一學生衝出來打踹。（圖／翻攝自IG ＠yeh.seafood、Threads ＠yeh.seafood）

廣告 廣告

立委葉元之22日在Threads上發文表示，自己收到一位不認識老師的求助訊息。這名老師在訊息中留下：「委員好，我是某國中的學務人力。今日在學校下課期間。某班不聽勸導，我勸導了4次。最後有一個學生衝出來打我踹我。想問老師不能打學生，打了學生會被告，那學生打老師，我能告他嗎。教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長」。

老師求助立委「勸導4次遭學生踹」！葉元之發文表示：令人難過…

葉元之的文章引發網友熱議，許多人對於台灣的教育現況感到憂慮。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

葉元之表示自己看完訊息後非常難過。而這篇貼文也引發熱議，許多網友對台灣教育的現況感到擔憂，並留言表示：「教育從幼兒園開始就已經走偏了，所謂『正向管教』的法規，讓老師根本無法真正教小孩…」、「現在的教育現況很嚴重，從人性的角度來看，上面的沒有給老師實質的管教權，孩子會變的很囂張，我們老師什麼權利都沒有…」、「我是家長，我支持老師人權！」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：勸導4次老師竟遭學生「打又踹」！現職教師無助哀喊：我能提告嗎？

更多民視新聞報導

台南凶宅4個月漲 30 萬！網傻眼：怎麼敢加價？

54萬中國人怒退赴日機票！「南韓人反應」網笑翻

北捷親曝「1小物」隱藏功能 網大讚：好貼心的服務！

