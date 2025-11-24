師勸導4次遭學生「踹+打」無奈：能告嗎？ 北市教育局：持續與家長溝通

記者李育道／台北報導

北市教師傳出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，無奈提問「老師能告學生嗎？」更透露對校內支持系統薄弱的焦慮。（示意圖／資料照，非當事學校）

國民黨立委葉元之透露近日收到北市國中老師求助訊息，引發社會關注教師在校園中面臨的安全與管教困境。該名教師指出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，無奈提問「老師能告學生嗎？」更透露對校內支持系統薄弱的焦慮。事件持續延燒，葉元之今（24）日再度發聲，強調問題不是法律見解，而是反映教師生存環境的無奈，呼籲教育部與學校端正視教師的管教權與校園安全。台北市教育局則回應，學校已在第一時間掌握情況並啟動處置程序，持續與當事教師及家長溝通，並提供必要協助。

葉元之21日晚間在 Threads 發文表示，他收到一位不認識的北市國中老師訊息求助。從截圖可見，該名學務人力老師指出，下課時某班學生屢勸不聽，他前後勸了4次，最後竟有學生衝出來攻擊他，「打我、踹我」。老師進一步提到，「老師不能打學生，打了學生會被告；那學生打老師，我能告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長。」葉元之直言，看完訊息「真的令人難過」，強調會持續督促教育部提出改革，還給教師尊嚴並維護友善的教學環境，不能讓教育現場繼續消磨老師的熱忱。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

葉元之分享一名國中老師求助訊息。（圖／翻攝自葉元之Threads）

事件曝光後引發網路熱議。葉元之今日再發文表示，這名老師會如此提問，關鍵並非不了解法律，而是擔心提告後會遭校方誤解、不予支持，甚至害怕影響工作。他直言，老師問「能不能提告」，其實是對現況的無力聲音。他透露，今天立法院舉行「校事會議」改革公聽會，他當場呼籲，除了處理校事會議濫訴造成的問題外，更應建立友善教師的制度，給老師適當的管教權，不能讓教師「動輒得咎」。他強調，這不只是尊重教師，更是保障想認真學習學生的受教權。

針對此事件，台北市教育局表示，學校已在第一時間掌握情況並啟動處置程序，持續與當事教師及家長溝通，並提供必要協助。教育局強調高度重視校園安全，對於校園內任何暴力行為都會嚴肅面對，同時會強化學生的正向引導與輔導。若教師有法律諮詢或心理支持的需求，學校及教育局將尊重其意願並積極提供資源，確保教師獲得充分且即時的支援。

