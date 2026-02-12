師培學分擬抵大學學分惹議 教團怒批教育部：病急亂投醫
教育部近日研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬放寬師培學分可折抵大學主修、輔修或通識學分，全國高級中等學校教育產業工會今日指出，教育部此舉完全是「病急亂投醫」，不僅讓未來教師專業性遭質疑，更是在稀釋師資培育的專業價值。教育現場缺的從來不是修課人數，而是優秀人才不願入教職的結構性困局。
全中教表示，目前國內領有教師證書但未進入教職的儲備教師高達約 7萬5000名。教育現場缺的不是師資培育的管道，而是留住人才的拉力。教育部試圖透過學分抵免、減輕修課負擔來吸引大學生，完全是診斷錯誤。當前優秀青年對教職卻步，並非因為多修幾個學分太累，而是看到前輩們在校園內身心俱疲。教育部若一昧增加修習學分的便利性，最終只會製造更多「有證不教」的流浪教師，根本無法改善優秀年輕人不願投入教職的現況。
全中教分析，目前教育現場薪資水準長期低落，失去人才競爭力，相較於科技業與民間企業近年薪資大幅調升，教師薪資成長幅度長年追不上物價與產業行情。教授與教師待遇優勢已蕩然無存，優秀人才自然流向待遇更優渥的民間業者。
另外，工作負擔過重，行政減量淪為口號，除了教學，教師需承擔大量非教學性的行政庶務、各類評鑑與宣導計畫。無止盡的雜務壓縮了備課時間，教師淪為「高級雜工」。
全中教認為，現行校事會議制度繁瑣，導致基層教師在處理學生管教問題時動輒得咎。管教權的實質萎縮與法律責任的增加，讓教學現場充滿不信任感，職場環境變得極度不友善。
108課綱加劇負擔，基本鐘點未減反增，108課綱強調跨領域、校訂必修及選修，教師備課負擔倍增。然而，高中職教師的基本鐘點並未隨之降低，導致「超鐘點」成為校園常態。教師被迫以燃燒生命的方式支撐課程改革，長期下來已精疲力竭。
全中教提到，儘管教育部推動素養導向課程與多元評量，試圖改變教學生態，但高中職班級學生人數仍居高不下，平均每班35人甚至更多。在如此高的人數壓力下，落實個別化輔導與多元評量無異於緣木求魚。
全中教呼籲教育部，應立即停止這種「治標不治本」的解決問題方式，正視問題的核心，提出三點改善建議，包刮面調整教師薪資，建立合理的薪資成長機制，與產業界競爭優秀人才。降低班級人數與基本鐘點，讓教師有充足的時間與精力落實108課綱的精神。重塑管教權與職場支持，儘速廢止校事會議，提高處理不適任教師的層級，而非丟給學校去處理，給予專業管教合理的保障，建立友善職場生態。
其他人也在看
過年大掃除、狂嗑海鮮，皮膚過敏奇癢無比？醫揭：過年必知皮膚保衛戰
【華人健康網文／國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽】春節假期即將來到，許多人卻頻頻出現一些皮膚問題，尤其是進行大掃除，屋塵蟎、粉塵蟎、德國蟑螂這些常見過敏原，會因打掃飄散於空氣中，導致有過敏體質或異位性皮膚炎的患者，皮膚被刺激物誘發出現奇癢無比的狀況。國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽表示，
荷蘭法院維持凍結聞泰投票權 聞泰：將動用合法途徑恢復控制權
荷蘭法院已下令對晶片製造商安世半導體的管理不善展開調查，允許去年荷蘭政府干預後接管公司的歐洲管理團隊繼續留任，並維持去年10月暫停行政總裁張學政職務的裁決。
工硏院調整組織及公布新人事 副院長由李宗銘升任
工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主任。工研院同時公布組織調整與經營團隊人事布局。工研院表示，新任副院長李宗銘長期深耕工研院研發體系，榮獲多項國際獎項肯定，研發成果落實於產業應用，產業化成就斐然，未來將推動無人
法新專訪總統 吳思瑤：宣示台灣對安全防衛有強大意志
（中央社記者王揚宇台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪時指若中國攻台，日菲等恐成下個目標。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，這是總統再次向國際社會傳達明確訊息，政府負責任提出8年期1.25兆元的軍事投資，是要讓世界知道台灣對於自身的安全防衛有強大意志，也有充分準備，更是全民共識。
國會亂鬥「7藍委遭以傷害罪起訴」 國民黨團：惡人先告狀踐踏國會尊嚴
台北地檢署12日針對去年多起立法院衝突案件正式偵結，其中包含國民黨立委謝龍介、王鴻薇、陳玉珍、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁在內，共有7名藍委遭以傷害罪提起公訴。國民黨立法院黨團書記長林沛祥12日痛批，本黨委員在衝突現場皆是為了維護議事正常運作、保護會議主席安全。民進黨無視自身暴力在先，竟發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。
詐騙集團「手法拙劣」！高嘉瑜照片再遭盜用曝：曾被編47歲離異徵婚
即時中心／温芸萱、許雯絜報導前民進黨立委高嘉瑜近日再遭詐騙集團盜用照片，高嘉瑜今日受訪表示，這已非首次被盜用，過去甚至被編成「47歲離異女子徵求再婚對象」。高嘉瑜笑稱，全台灣的人都知道她是「靈魂歌姬」，很少人認不出她。她認為詐騙集團非台灣人，手法拙劣、次次用同一張照片。高嘉瑜酸言，希望對方「加油、多用點心」，相信台灣人眼睛雪亮，不會受騙上當。高嘉瑜近日又被詐騙集團盜用生活照片，該集團在社群平台發文，盜用高嘉瑜的照片，聲稱是一名護理師向網友尋找汽車。高嘉瑜隨即在社群發文澄清。今日高嘉瑜受訪時表示，這已經不是第一次被盜用，之前還被編排成「47歲離異女子徵求再婚對象」。她開玩笑說，相信全台的人都知道「我是靈魂歌姬」，很少人看到照片還認不出她的身分。高嘉瑜認為，這個詐騙集團應該不是在台灣，發文的人也不是台灣人。她酸言，「這麼拙劣的詐騙手法，一點都不用心，還次次都用同一張」。她臉書上有很多照片，為什麼每次都只用同一張？這也顯示這個詐騙集團就是同一批人，每次只是把文字換一下而已。最後，高嘉瑜表示，這種手法已經被揭穿很多次，真是屢教不改。她嘲諷「希望詐騙集團能加油、多用點心」，同時也表示，相信台灣人的眼睛很雪亮，不會受騙上當。原文出處：快新聞／詐騙集團「手法拙劣」！高嘉瑜照片再遭盜用曝：曾被編47歲離異徵婚 更多民視新聞報導高嘉瑜捲土重來！喊「港湖全壘打」拚第四席台美關稅談判交出成績單 民進黨最新民調：滿意度高達61%李四川請辭戰新北！蔣萬安留言喊「過年練歌」 歌單全曝光
解構主義下的辦公空間重組
在當代室內設計的語彙中，解構主義不再只是形式上的錯置與零碎，而是對於空間權力、動線秩序以及視覺邏輯的重新編排。有偶設計以此做為改造基礎，藉由簡化色彩與線條策略，弱化傳統辦公室的僵化感，使得辦公空間重新回歸使用者的互動與行為本身，藉由不同材質與結構對比，創造出具有思考性的工作場域。
師培課程修正遭質疑專業縮水 教育部：因應AI等新趨勢教學需求
為因應新時代所需教師，教育部研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，外界卻產生「降低門檻」、「專業縮水」等質疑，教育部今天說明，依據最新師資職前教育課程基準進行課程架構統整與合理配置，並非降低核心專業能力要求。師資培育制度攸關教育品質與學生受教權益，相關政策討論應建立在完整制度內容與事實基礎上，以共同
把太陽光搬進家！飛利浦A4L檯燈獲全台首個SGS全光譜認證 保護雙眼不吃力
全球百年燈具領導品牌飛利浦推出「飛利浦A4L智能LED護眼檯燈」，擁有五大精準護眼設計，為全台首獲SGS全光譜認證，超越 CNSAA級標準，即日起於MOMO通路上架首賣。
12校FRC戰隊出征 張明文授旗
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市教育局十日於市府多功能集會堂舉行二０二六新北市高級中等學…
快訊／8旬婦人悶死癱瘓兒 賴清德批示特赦
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後...
疑300公斤黃金洗錢案藏鏡人 四海幫幫主張存偉移送北檢
台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，意外查出四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。警方昨持搜拘票，將張存偉拘提到案，今日下午將張存偉依組織犯罪及洗錢罪嫌移送台北地檢署持續偵辦。檢警偵辦去年偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，發現詐團涉嫌用不法所得購入黃金，再利用鉛
曾莞婷過年前痛失「家人」！改班機見最後一面 含淚吐真實心聲
曾莞婷近年來努力撕掉「台八」標籤，不只主持綜藝節目，更憑藉戲劇《影后》奪下出道以來首座金鐘，演藝事業更上一層樓。今（11日）她一早含淚送別離世愛犬，坦言陪伴牠的時間太少，更自責形容「我不是一個好媽媽」。蔡佩伶報導
加國史上最慘校園槍擊！18歲跨性別少女殺紅眼 「血洗至親」再闖校園隨機掃射
平靜的加拿大礦業小鎮週二（12日）發生震驚全球的血腥慘案！卑詩省（British Columbia）塔姆勒嶺（Tumbler Ridge）爆發該國史上最嚴重的校園槍擊案之一。1名18歲少女涉嫌先在住所殘殺母親與繼兄後，隨即持槍闖入當地中學隨機掃射。這起慘劇共造成包含槍手在內至少9人死亡、25人受傷，死者大多為年僅12、13歲的學童。加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）沉痛哀悼，全國政府機構已降半旗致哀。
【馬上發財】春節買這個最划算！最便宜福袋只要198元在家樂福 大獎88萬元金條
農曆春節倒數，年貨採買與開運試手氣成為年節必備行程，其中家樂福福袋最低只要198元就能入手，還有機會抽中價值88萬元金條。《Yahoo股市》同步整理四大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart，以及全聯、百貨商場春節福袋與抽獎亮點，從黃金、名車到3C好禮一次盤點，讓民眾用最划算的價格把好運「袋」回家。
AI搶飯碗？ 研究揭密：僅1％技能會被完全取代
全球就業市場正走到一個關鍵轉折點。勞動力供給收緊、技能需求轉變，加上人工智慧（AI）逐步滲透職場，企業與員工都在重新適應新的工作邏輯。全球大型招聘平台Indeed首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）指出，工作並沒有因此大量消失，但工作的方式正在改變，而當前的勞動市場並非外界想像中的遭到劇烈顛覆，而更接近一次結構性的「重設」。
打造沉浸式雙語學習環境 彰化啟動AI情境教室接軌國際
為提升教育品質並推動國際化學習環境，彰化縣政府積極建構軟硬體兼備的教育體系，打造結合科技與語言的創新學習模式。教育處今（11）日於縣府6樓咖啡藝廊舉辦「智學彰化‧放眼全球～啟動雙語AI情境教室，AR／VR沉浸體驗零距離」座談會，邀集師生代表共同見證英語國際村與雙語AI情境教室推動成果，展現彰化教育邁向國際的具體行動。教育處長蔡金田表示，雙語國際與科技教育是縣長王惠美高度重視的核心理念。114年彰化首創英語國際村，共吸引68所學校申請參與，透過AI情境教室結合AR擴增實境與VR虛擬實境，讓學生在自然且真實的虛擬情境中進行沉浸式學習。推動一年來，師生回饋良好，今年已有40多所學校再度提出申請，顯示課程深獲肯定。蔡金田指出，英語國際村不僅提供VR體驗，更將校本、校訂及特色課程結合AI科技，推動教學由傳統模式轉型為數位與AI融入課程。透過持續精進學校設備、師資專業與學生學習模式，逐步建立具國際競爭力的教育環境，讓彰化學子站在教育發展前端。為落實國際教育扎根政策，縣府目前已在全縣國中小設置68所英語國際村，全面導入AI情境教學與AR、VR設備，累計投入經費超過3,800萬元。參與教師分享，學生配
這家日本公司掌控整個AI產業關鍵命脈，輝達、蘋果也開始緊張了？
或許很難想像，一種比頭髮還細、由微型玻璃纖維織成的「玻璃布」，正成為AI晶片供應鏈中最關鍵、也最稀缺的材料之一。隨著AI需求爆發，這項名為「T-glass」的材料供不應求，陰影正逐步籠罩蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技巨頭。T-glass 幾乎完全由日本百年老店日東紡（Nittobo）獨家供應，該公司預計要到今年底，才可能釋出較具規模的新產能，......
彰化杏壇醜聞 幼兒園名師疑超收學費私吞遭收押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣某間國小的附設幼兒園，遭爆疑似有主任私吞學費！這名主任在教育界，已經從業將近30年，還得過教學卓越獎等獎項，如今卻被檢舉疑似超收學費，由於他都是向家長收取現金，目前超收數額尚未確定，不過已經被依涉嫌貪污罪嫌，裁定羈押禁見。家長、老師陪同下，小朋友在教室內玩得好開心，不過彰化這處國小附設幼兒園的主任，日前卻被爆出，有超收學費的情形！國小附設幼兒園主任 疑似超收現金私吞學費（圖／民視新聞）這位涉嫌超收學費的主任，原先在其他學校擔任幼兒園老師，調任來當主任後，一樣深獲家長肯定，口碑也很不錯，在幼教界服務將近30年，得過教育部教學卓越獎、師鐸獎等，如今卻被爆出疑似超收、私吞學費！後續調查，彰化這間公立幼兒園，以3到5歲的混齡班為主，只有一個班級，一共21位學生，公立收費標準，為1個月不超過1000元，也等於1學期6個月，不會超過6000元，而這間附設幼兒園的收費標準為一學期3690元，主任都是以現金方式，向家長收取學費，所以超收的數額目前尚未確定。公立幼兒園收取現金 主任涉貪超收總金額尚未確定（圖／民視新聞）超收金額多少？檢警還在調查中，不過為人師表，卻涉嫌私吞學生學費中飽私囊，震驚教育界，這位主任訊後被依涉嫌貪汙罪嫌並且有串供滅證之虞，遭裁定羈押禁見。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：彰化杏壇醜聞！ 幼兒園名師疑超收學費私吞遭收押 更多民視新聞報導台中清泉崗空軍弊案4軍官遭重判 貪汙、性招待全都來陳沂「同框王世堅」抖出2人私交！再被挖「政二代」背景陳佩琪發文拿黎智英類比柯文哲 網：踩飛輪跟言論自由相提並論？
豐田與中國企業合作 在廣東量產AI無人計程車
（中央社台北11日電）共同社報導，日本豐田汽車日前宣布，該公司已開始在中國量產配備人工智慧（AI）和感測器的無人駕駛計程車。根據報導，這款車由豐田與中國「小馬智行」共同開發，並在廣東工廠生產，預定今年內在中國大型城市投入約1000輛。