師培學分擬抵大學學分惹議 教團怒批教育部：病急亂投醫

教育部研擬放寬師培學分折抵搶救教師荒，全中教批評，此舉是病急亂投醫。（本報資料照）

教育部近日研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬放寬師培學分可折抵大學主修、輔修或通識學分，全國高級中等學校教育產業工會今日指出，教育部此舉完全是「病急亂投醫」，不僅讓未來教師專業性遭質疑，更是在稀釋師資培育的專業價值。教育現場缺的從來不是修課人數，而是優秀人才不願入教職的結構性困局。

全中教表示，目前國內領有教師證書但未進入教職的儲備教師高達約 7萬5000名。教育現場缺的不是師資培育的管道，而是留住人才的拉力。教育部試圖透過學分抵免、減輕修課負擔來吸引大學生，完全是診斷錯誤。當前優秀青年對教職卻步，並非因為多修幾個學分太累，而是看到前輩們在校園內身心俱疲。教育部若一昧增加修習學分的便利性，最終只會製造更多「有證不教」的流浪教師，根本無法改善優秀年輕人不願投入教職的現況。

廣告 廣告

全中教分析，目前教育現場薪資水準長期低落，失去人才競爭力，相較於科技業與民間企業近年薪資大幅調升，教師薪資成長幅度長年追不上物價與產業行情。教授與教師待遇優勢已蕩然無存，優秀人才自然流向待遇更優渥的民間業者。

另外，工作負擔過重，行政減量淪為口號，除了教學，教師需承擔大量非教學性的行政庶務、各類評鑑與宣導計畫。無止盡的雜務壓縮了備課時間，教師淪為「高級雜工」。

全中教認為，現行校事會議制度繁瑣，導致基層教師在處理學生管教問題時動輒得咎。管教權的實質萎縮與法律責任的增加，讓教學現場充滿不信任感，職場環境變得極度不友善。

108課綱加劇負擔，基本鐘點未減反增，108課綱強調跨領域、校訂必修及選修，教師備課負擔倍增。然而，高中職教師的基本鐘點並未隨之降低，導致「超鐘點」成為校園常態。教師被迫以燃燒生命的方式支撐課程改革，長期下來已精疲力竭。

全中教提到，儘管教育部推動素養導向課程與多元評量，試圖改變教學生態，但高中職班級學生人數仍居高不下，平均每班35人甚至更多。在如此高的人數壓力下，落實個別化輔導與多元評量無異於緣木求魚。

全中教呼籲教育部，應立即停止這種「治標不治本」的解決問題方式，正視問題的核心，提出三點改善建議，包刮面調整教師薪資，建立合理的薪資成長機制，與產業界競爭優秀人才。降低班級人數與基本鐘點，讓教師有充足的時間與精力落實108課綱的精神。重塑管教權與職場支持，儘速廢止校事會議，提高處理不適任教師的層級，而非丟給學校去處理，給予專業管教合理的保障，建立友善職場生態。

更多中時新聞網報導

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒

《一級棒》主持群熱鬧圍爐迎馬年

張震在哀與榮間學退一步看人生