師大前車禍！公車追撞汽機車 恐害騎士截肢
台灣師範大學前，4日晚間發生嚴重車禍。一輛公車駕駛剛起步便追撞前方汽機車，造成五人受傷，其中機車騎士傷勢最為嚴重，身體多處骨折，右小腿疑似斷裂，恐需截肢。客運公司表示，駕駛已配合調查並暫停職務，後續將負起醫療與賠償責任。
事故發生於晚間10點多，當時路口仍有不少車流。監視器畫面顯示，公車由後方直線行駛，未久便高速追撞前方車輛。巨響過後，機車側翻滑行，碎片散落一地，現場一片凌亂。公車擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，遭追撞的黑色轎車後擋風玻璃破裂脫落，車尾明顯內凹變形；機車車殼破碎，機油四散流滿地面。
警方重回現場調查後指出，當時號誌剛從紅燈轉為綠燈，公車駕駛疑似未注意車前狀況，在起步後即撞上前方車輛。小客車內的曹姓女子與兩名子女受到驚嚇並出現多處疼痛，一名公車乘客下巴受傷；謝姓騎士則傷勢嚴重，右小腿疑似斷裂，可能面臨截肢。
附近民眾指出，該路口車流複雜，常有車輛於起步時突然切換車道，易導致碰撞。警方表示，肇事的殷姓公車駕駛從業11年，酒測值為0，工時與休假紀錄皆正常，目前正配合後續調查。
大都會客運表示，事故原因仍須釐清，公司將全力協助傷者並負起後續賠償責任，也會在調查結果出爐後檢討改善機制。
