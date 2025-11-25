師大商圈大膽竊賊 大白天持萬用鑰匙闖餐廳偷整週營收

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

鬧區商圈光天化日竟傳竊案！這個月2號，一名劉姓男子，拿著萬用鑰匙，趁著一間位在台北市大安區師大商圈裡的異國料理，還沒開店，入內偷走收銀機裡的4萬多元現金。行竊過程，男子不僅穿著雨衣，全身包緊緊，案發後他還換裝躲避追查，行徑相當囂張。

一名穿著雨衣男子，全身包緊緊，看起來非常詭異，進到餐廳後，直接走向收銀台，熟練地翻箱倒櫃，但他並不是員工，而是名竊賊。民視記者莊立誠﹔「可以看到事發店家，整面落地窗的設計，從內到外一覽無遺，竊賊還敢大膽行竊，實在囂張。」當事店家表示，因為他就用萬用鑰匙，我們的門鎖就是一般的，想說這個熱鬧地區，也不用去加強，禮拜六剛好那天沒有把比較多的錢收走，就是剛好那一天，不知道那麼剛好就有疏忽。

師大商圈大膽竊賊！ 光天化日持「萬用鑰匙」闖餐廳偷整週營收

師大商圈異國餐廳驚傳竊案。（圖／翻攝畫面）

事發就在台北市大安區，這個月2號，早上九點多，一名劉姓男子，他拿著萬用鑰匙，來到位在師大商圈裡的一間異國餐廳。成功進到餐廳後，他在收銀台裡翻箱倒櫃，找到收銀機的鑰匙，成功地從裡面拿了4萬多元的現金，整個行竊過程，不到30秒。直到店家準備開店時，這才發現店內遭小偷。警方調閱監視器，終於在事發後兩週，成功逮人。

大安警分局和平派出所副所長洪哲嵐表示，日前遭小偷變裝侵入，竊取收銀機內現金案，依涉竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦，警方將加強商圈周邊防竊勤務，另呼籲店家，應設防盜保全措施。根據了解，這名劉姓男子是名竊盜慣竊，光天化日在鬧區大膽行竊，下場就是狼狽遭逮。

