師大夜市滷味創始店推薦宵夜美食-燈籠滷味

圖片由燈籠滷味提供

晚餐時段與深夜時分的師大商圈，總能看到不少學生與上班族尋找能填飽肚子的宵夜美食，而說到師大夜市滷味這個選項，不少人第一時間想到的就是創立於1992年的「燈籠滷味」，他們三十多年來始終堅持以傳統中藥材調製滷汁，搭配每日新鮮採買的肉品與蔬菜，再加上彈性配料與實在價格，使品牌成為當地人心目中榜上有名的師大夜市滷味推薦店家。

創立之初，老闆便立下「希望每一位客人都能吃到食材風味」的理念，因此至今仍沿用最初的滷汁配方，以中藥材作為基底，燉煮後的肉品能散發淡雅藥香，且多年來從未更換老闆，熟悉的味道始終如一，是許多師大、公館及永康周邊居民最念念不忘的日常滋味，也讓「燈籠滷味」在師大夜市滷味推薦名單中佔有一席之地。

品牌每日以中藥材熬煮新鮮腱子肉、大腸、鴨胗、豬腳筋等食材，吸飽湯汁的滷味搭配特製醬油，每一口都帶有香氣層次，如果是喜歡重口味的客人，還能加入店家自製辣椒，味道會更加濃郁。店內蔬菜種類也很多元，包括高麗菜、水蓮、蘿蔔及季節限定的山蘇與茼蒿，再加上火鍋料與主食，就能輕鬆組成一盤份量十足的加熱滷味，因此不少民眾將「燈籠滷味」視為日常宵夜美食的好選擇。

「燈籠滷味」強調「現滷現燙」，每位客人能按照個人口味調整份量、挑選食材，點餐後便會立即滷製，確保口感新鮮，外帶回家也無需重新加熱。此外，店內設有舒適的內用座位、免費的冬瓜茶與綠茶，也是品牌多年不變的小溫暖，偶爾還會推出促銷折扣，因此在師大夜市滷味推薦店家中深受歡迎。

為了因應周邊大量學生與上班族的需求，「燈籠滷味」推出提前線上點餐服務，讓趕時間的顧客不必排隊等待，且品牌鄰近師大商圈、公館商圈與永康商圈等熱門地帶，許多台師大、台大與周邊補習班學子，都將這裡視為課後聚餐或考前的充電站，也吸引許多饕客慕名而來。如果您正在尋找口碑良好的師大夜市滷味推薦品牌，想在深夜時分品嚐美味的宵夜美食，那麼「燈籠滷味」的中藥滷汁香氣、新鮮現燙食材以及老闆的細心款待，絕對值得您親身體驗。

店家名：燈籠滷味

聯絡電話：0906-800-978

地址：台北市大安區師大路49巷9號

營業時間：週一至週日12:00~23:00

地圖：https://rink.cc/au7wh

LINE連結：https://rink.cc/oa6xo

