師大路人行道改造成果佳 有望納入文化小旅行

位於台北市的師大商圈的師大路往來民眾、學生眾多，但人行道設計不良，穿越時險象環生。北市工務局新建工程處為解決問題，自民國113年下半年起進行師大路人行環境改善工程，於去年8月完工。不過當地里長表示，目前師大路硬體改善完成，但「軟體」的文創活動部分卻較為貧乏，建議可規畫如「漫步師大路」等旅遊活動。台北市長蔣萬安表示肯定，將請文化局研議，將師大商圈納入「文化小旅行」計畫中。

蔣萬安23日至大安區行政中心出席與里長有約座談，會中龍泉里長龐維良針對師大路人行道改善後，應增加文化性質活動提出建議。

龐維良指出，師大路人行道改造工程涵蓋龍泉里、古莊里、古風里等3個里，完成後讓路廊煥然一新，他認為這不只是路面改造，也是城市的文化工程改造，他自己在讀大學時對師大路就有一種浪漫的情懷，走在師大路上也是一種悠閒、一種生活。

不過龐維良說，目前師大路「硬體」設備改造非常棒，卻沒有看「軟體」文化層面的宣傳，應該帶入生活及文化的面向。他提出師大路應納入文化局的「文化小旅行」計畫中，並推出「交通版」的文化小旅行，讓民眾「漫步師大路」。

龐維良說，師大路行人改善成果良好，現在交通局也常會帶其他鄰里參訪，但師大路周邊不僅有交通設施，還有殷海光故居、梁實秋故居、瑠公圳等文史景點，以及師大龍泉商圈，建議可透過小旅行整合，透過宣傳讓更多民眾認識這個地方。

文化局長蔡詩萍表示，師大路商圈本來就充滿了藝文氣息，只要是藝文活動，文化局會全力配合。

交通局表示，里長的提案可讓民眾更了解人行環境改善的成果，未來會和相關局處朝攝影、繪畫比賽和假日商圈活動研議，讓更多的民眾感受師大路人行環境改善成果。

蔣萬安表示，對於師大路整體交通及行人道的改善歷程，市府會請交通局和區公所規劃如何宣傳，例如選擇適合地點做一個牌面或QR碼讓民眾了解；至於師大商圈的文化，以及過去的經歷及背景，他會請文化局等單位來共同討論，並與里長交換意見，研議納入文化小旅行的整體計畫中，讓民眾來師大路不只是逛夜市、吃東西，也能看看周邊的故居。

師大路行人改善工程自前年下半年動工，至去年8月下旬全部完工，工程將6公尺寬的車道縮減至4公尺，同時將人行道從1.3公尺拓寬至3.3公尺；增設避車彎，提供合法機車停車格；畫設限時汽車停車位和卸貨區；並且改造標線、設置減速丘、壓花瀝青鋪面等方式提醒駕駛已進入行人友善區域應減速，當地居民普遍對改造成果表示肯定。

