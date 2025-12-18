師大路帶狀公園巷道設減速平台 散步不用上上下下

〔記者何玉華／台北報導〕台北市推動「行人友善城市」，持續在學校周邊、公園周界與人行需求高的區域，透過減速平台、標線型人行道、視距改善與路口退縮等多元手段，逐步打造安全舒適的步行環境。近期在師大路旁帶狀公園間的巷道設置減速平台，改變以車為本的思維，採用行人優先的設計理念，成為更適合行人安全及舒適通行的城市。

台北市工務局新建工程處維護科科長羅馨宜表示，新工處在師大路旁帶狀公園周邊設置了5處減速平台，分別位於浦城街13巷、師大路68巷、雲和街、師大路80巷、師大路86巷，近期已施作完成。新設減速平台使在公園內散步的民眾，穿越馬路時可維持相同高程行走，不僅動線更為連續平順，也讓車輛在穿越平台時自然減速，提升行人通行安全。

羅馨宜說明，因帶狀公園既有步道與該等巷道路面高差約20公分，高於一般減速平台的15公分標準高度，為確保銜接順暢與行車安全，新工處依現地高程調整平台設計，並與交通管制工程處協調確認巷道設置漸變段作法。相關漸變坡度皆遵循「坡距比不超過 1/10」規範，以維持車行與步行動線的平整性與安全性。

羅馨宜最後指出，師大路旁公園周邊為校園、人行與休憩活動密集的區域，減速平台調整後可有效降低車速差，強化行人穿越安全。後續亦將配合市府「行人友善區」推動方向，持續檢視步行需求、滾動改善道路空間，讓市民享有更安全、友善的步行環境。

