師大路旁公園增設減速平台 行人友善環境再升級

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市持續推動「行人友善城市」政策，針對學校周邊、公園周界與人行需求高的區域，透過減速平台、標線型人行道、視距改善與路口退縮等多元手段，逐步打造更安全舒適的步行環境。像是近期在師大路旁帶狀公園間的巷道設置減速平台，即是改變以前的以車為本的思維，採用行人優先的設計理念，讓臺北市成為更適合行人安全及舒適通行的城市。



臺北市工務局新建工程處維護科科長羅馨宜表示，新工處在師大路旁帶狀公園周邊設置了 5 處減速平台（分別位於浦城街 13 巷、師大路68 巷、雲和街、師大路 80巷、師大路86 巷），已在近期施作完成。新設減速平台使在公園內散步的民眾於穿越馬路時可維持相同高程行走，不僅動線更為連續平順，也讓車輛在穿越平台時自然減速，提升行人通行安全。



羅馨宜說明，因帶狀公園既有步道與該等巷道路面高差約 20 公分，高於一般減速平台的15公分標準高度，為確保銜接順暢與行車安全，新工處依現地高程調整平台設計，並與交通管制工程處協調確認巷道設置漸變段之作法。相關漸變坡度皆遵循「坡距比不超過 1/10」之規範，以維持車行與步行動線的平整性與安全性。



羅馨宜最後指出，師大路旁公園周邊為校園、人行與休憩活動密集的區域，減速平台調整後可有效降低車速差，強化行人穿越安全。後續亦將配合市府「行人友善區」推動方向，持續檢視步行需求、滾動改善道路空間，讓市民享有更安全、友善的步行環境。