師對生暴力、霸凌處置 人權會建議成立獨立調查機制
國家人權委員會今天(8日)發布「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告，指出在通報處理機制中，存有未落實社政通報、對教師究責輕輕放下、教師與處理機制的人員缺乏兒權知能及停聘教師回任前，缺乏評估機制等問題，建議主管機關進行修法與制度調整，並成立專業的獨立調查機制，專責處理師對生的暴力案件調查等工作。
國家人權委員會委員葉大華、田秋堇召開記者會，說明人權會歷時一年多完成的調查報告。葉大華委員指出，現行從中央到地方在處理校園師對生的暴力案件時，從通報、投訴受理、調查、究責及行為人的輔導增能等階段都存在問題，包括校安通報後，卻未在社政端落實通報，至少有65%未通報；各縣市對於暴力事件「是否受理」的判定流程不一，且各校判定標準不同；在調查階段則是成案率低，多數以情節輕微、證據不足等原因被判定不成案；至於究責階段，無論在修法前後，成立的調查案件，6到7成的懲處結果都是申誡以下或未懲處，涉及體罰霸凌學生造成身心嚴重侵害的案件，有5成4也只是被記申誡以下，顯示考核會或教評會沒有發揮功能，涉嫌不當管教的行為人，都被輕輕放下。
針對這些問題，葉大華委員建議，在制度上應該介接校安通報與社政通報系統，並標示暴力定義；在究責階段，為避免同儕間的壓力，導致難以對同事下重手，產生負荷，因此希望教育部與地方主管機關，在北中南東成立獨立、專業的調查處理機制，除了調查師對生的霸凌與暴力事件外，也負責這些行為人教師後續的輔導。
此外，葉大華委員也建議修法，包括「教育基本法」、「教師法」等要符合聯合國兒童權利公約的精神，比照「性平法」修正「解聘辦法」等。
