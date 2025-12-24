師弟把網路諧音梗寫成歌 玖壹壹春風認證：很有料

周雨彤在《180天重啟計劃》成為媽媽的專屬看護。（圖／中天娛樂台提供）

周雨彤曾與李現、吳磊、劉以豪等人合作，擁有「新生代男神收割機」的稱號，她在家庭喜劇《180天重啟計劃》搭檔影后吳越，組成「最強母女檔」。劇情描述周雨彤面臨情場和職場失意，原本打算回家找吳越當「媽寶」，沒想到48歲的媽媽迎來第二春後懷孕，讓原本想「啃老」的她瞬間變成媽媽的專屬看護，開啟一場180天爆笑又催淚的陪產故事。

《180天重啟計劃》透過兩個時空的敘事手法，交織出母女之間動人的故事，周雨彤在劇中挑戰一人分飾兩角，不僅要演懷揣夢想，卻不斷被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，更要詮釋自己母親年輕時的模樣，周雨彤坦言相當困難，更笑稱會接演年輕版媽媽是被導演連拐帶騙，「導演原本說只有幾場戲，但後來全劇本下來大概兩百場。」但因為當下已經接近開機，所以讓周雨彤只能硬著頭皮拍，她更感嘆：「我感覺我演了兩部劇，一開始我覺得有一點難，因為要演媽媽又要演女兒，我自己有一點分裂。」

除了有母女之間感動人心的故事，也有許多誇張、好笑的劇情，首集母女倆在醫院的婦產科相遇，女兒正和男友鬧分手，希望不要懷孕，另一邊母親正與第二任丈夫感情甜蜜，期待迎接新生命，母女間形成強烈對比。吳越談到此次飾演的「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了。」更表示這部戲對她來說就是一份禮物。

資深演員耿樂在劇中曾相當喜歡吳越，多年後都是單身的兩人決定再婚，耿樂面對妻子孕吐時，竟然患上「妊娠伴隨綜合征」，陪著妻子孕吐，讓人看了覺得既甜蜜又好笑。還有另外一場戲，周雨彤與母親的婦產科醫生搞曖昧，卻意外得知男方的前妻居然是乳房科醫生，於是全家人分別去掛號看診，想要一窺情敵的樣貌，並刺探敵情，一家人展現出荒唐又溫馨的感情。

周雨彤詮釋年輕時的媽媽。（圖／中天娛樂台提供）

周雨彤在劇中與婦產科醫生搞曖昧。（圖／中天娛樂台提供）

