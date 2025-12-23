師弟把網路諧音梗寫成歌 玖壹壹春風認證：很有料

潤少與LilHAO合作新歌〈歐恩調〉。（圖／混血兒娛樂提供）

台灣嘻哈廠牌「混血兒娛樂」派出最有街頭氣派的潤少與夜店王子LilHAO，將超夯的網路諧音梗「Up and Down」直接寫成歌。這首全新單曲〈歐恩調〉不只節奏讓人想跟著節拍瘋狂搖晃，更要把這種從網路上爆紅的迷因，變成循環播放的洗腦神曲，就連玖壹壹春風聽完都認證這首歌「很有料」。

談到創作靈感，潤少跟LilHAO笑說，當初單純覺得網友把英文「Up and Down」空耳翻譯成「歐恩調」實在太幽默，但在創作過程中，這股「笑點」竟然變成了靈感。他們決定要把這個網路流行語玩到最極致，讓大家發現迷因梗不只是能拿來搞笑跟跳舞，更能變成帥度破表的音樂作品，一聽到副歌就想跟著「歐恩調」起來。

廣告 廣告

歌詞裡藏著兩人的「硬漢心聲」，把人生的起起伏伏比喻成上下晃動的節奏，記錄了他們從街頭打拼到有點名氣的心路歷程，就像坐在那種會上下跳動的改裝車裡，就算生活再震、壓力再大，也要用開玩笑的方式把傷口蓋過去，維持最Chill的節奏。這種「用幽默反擊生活」的態度，正是這首歌最想傳達的在地嘻哈精神。

除了聽覺中毒，MV 的視覺也絕對讓粉絲過目不忘，兩人這次在造型上花招百出，LilHAO 特別在頭髮上鑲滿了閃亮的珍珠，呈現出一種既有態度又不失貴氣的「嘻哈時尚感」，直接預約明年年輕人的造型標竿，兩人在鏡頭前展現出的強大氣場，讓這首洗腦歌的質感拉滿。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消