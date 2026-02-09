《師徒來撞鐘》理性與感性的學習

圖文：淡江大學實習生

「人文溝通和數位行銷」實習課開場的兩句話令我們深思，一是業師們問的「大學為甚麼沒有圍牆？ 」；二是愛因斯坦說的「我沒有特別聰明，我只是充滿好奇。」

學無止境，面對今日快速變動和多元的世界，我們只有早日走進社會和企業，邊做邊學，才能學以致用，縮短學用差距。而好奇是啓動創意的引擎，也是標異立新的泉源。我們很幸運挑選了這門「理論和實務、理性及感性」兼具的實習課。

當人工智能愈來愈精明地幫我們處理龐雜、繁複的事務，做為外語學院的學生，我們不禁徬徨今後的工作會不會被它取代？！業師們鼓勵我們去看正在上演的《關鍵公敵》（Mercy），並建議大家特別去理解電影結尾時人與AI 的一段對話：人與AI 都有各自的缺點，但優點是彼此都會不斷的學習。

業師們的跨領域知識和應用的經驗讓上課充滿驚奇。他們把腦神經科學和行為經濟學應用在數位行銷中，也提醒我們人文才是科技的靈魂，人類身處愈來愈Al的情境中，反而要更加地感性，才能妥善地處理生活及工作中敏感、複雜的衝突。

故事是人與人溝通的好素材。甚麼是好的故事呢？哇，好的故事原來也有方程式，它包括內容充實給人驚喜、挑戰常識、揭示未被發現的趨勢或變化、有商業價值和社會意義、提供實際操作的必要訊息，以及與觀眾和本人的經驗息息相關。

實習的内容包括職業倫理、網站設計、數位軟體之應用在行銷與營運管理，以及手沖茶與咖啡在商務接待中的親切指數等等。職場倫理讓我們知道職場上很多需要注意的事項、具備的能力及行為特質，其中印象最深刻的是企業用人的12忌，受益匪淺。

在手沖茶飲時，因為少带了一項器具，致使整個沖泡過程產生不順的缺失。令我們額外上了一課的是，業師們立刻道歉，並馬上變通採取補救措施，改用Youtube影帶來說明實際過程，令人折服。

大學為甚麼沒有圍牆？我們很高興在第一堂實習課就感受它的真意。

（作者：李歆翎、王伊淇、蔡妤韓、吳采融、丁湘姸、區茗玥、林承蕙、賴柏菽、邱歆詒、李芷瑜、陳語涵）