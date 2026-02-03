《師徒來撞鐘》

圖文：黃丙喜（台科大酷點校園董事長）、陳麗娟（淡江大學歐語系副教授）

隨著AI翻譯軟體的愈來愈進步，外語學院的學生對於為何還要學習卻愈來愈感疑惑。

怎麼辦？

解惑當然是老師們責無旁貸的責任，我們志同道合，善用台灣科技大學的邀經師、業師和禪師於一堂的産學合作模用，進而實際導入在淡江大學外語學院，經過七、八年的修正、改進，今年很幸運地因緣際會結合上數位發展部的數位創新計劃，加上吳孟達和劉家齊兩位數位軟體應用業師的實務教學，十八位同學們已經跨過了16堂課的基本運用學習，本週開始就要進入校友們的六家企業或公協會去做專案實習了！

這樣的課程構想及設計源出於台灣科技大學和校友會。他們有感於縮短學用落差愈來愈重要，而後劍及履及，成立了全台首家校辦企業一「酷點校園」來做實踐平台。這種集學校和校友的產學資源的模式，特別是整合經師、業師和禪師的特長，經師教理論，業師講實務，禪師帶參訪，有效提昇了學習效用，也增進了就業機會和新人的薪資。

跨世代關心在地農業，教育電台樂齢族聽友先到坪林茶園踩線，替大學生做好田野採集與產品調查。《師徒來撞鐘》

這個大學生實習計劃除了理論和實務兼顧，側重個案研討、師徒共做外，也非常重視職業倫理的言教和身教。目的是，學生們到了職場，會有信心，也會受人歡迎。

這項大學數位行銷實習計劃承蒙財團法人合勤基金會支持，也曾與輔仁大學、文化大學、淡水真理大學合作，結合教育部的大學社會責任和國發部的在地創生計劃，選定在地農地，特別是偏鄉小農，協助他們善用AI設計、數位網路等進行産品銷售和活動推廣，甚而變成校園微型創業計劃。

今年選修校園實習計劃的有一半是大一和大二的學生，這讓老師們非常受到鼓舞。大學怎麼沒有校門呢？就是要大學生們隨時可以進入社會呀！教育廣播電台「樂齡長青樹」主持人姚臻博士，哇！上月底带了十八位聽友先替這個計劃做前鋒，去坪林農會、上林茶園等做了體驗查訪，學生們進行實習馬上就有温馨感人的材料和畫面了。

高興每年都看到新一群的大學生來，又滿懷收穫地去！