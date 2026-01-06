師徒制落幕 驗光人員法上路

攸關全民視力健康的《驗光人員法》緩衝期6日正式屆滿，意味台灣驗光產業全面進入醫事管理時代，「師徒制」走入歷史。圖為擁有證照的驗光師替民眾驗光。（趙雙傑攝）

攸關全民視力健康的《驗光人員法》10年緩衝期，今年1月6日正式屆滿，台灣驗光產業「師徒制」走入歷史，全面改為國家考試證照制。即日起，包括眼鏡行、鐘錶行等，若要為民眾驗光配鏡，必須持有合法的「驗光所」開業執照，驗光人員則須持有證照，無照執業最高將開罰15萬元。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，立法院在民國104年12月間三讀通過《驗光人員法》，讓驗光人員成為衛福部第15類醫事人員，並於105年1月6日公布施行，設有10年落日條款，即起需考試及格、領有證書才能當驗光人員。

劉玉菁表示，一般眼鏡行屬工商登記性質，僅能進行眼鏡販售與配製，不得提供驗光服務，若欲執行驗光，須依法向地方衛生局申請設立「驗光所」開業登記，並懸掛開業執照。若違法為民眾驗光，將依《驗光人員法》第43條規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。衛福部也將清查公司與商號登記內容，要求眼鏡行不得將「驗光」列為營業項目。

衛福部統計，目前全國驗光所約3700多家，執業登記人數共為8967人，分別為驗光師4553人，驗光生4414人。新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，隨著「驗光人員法」正式通過並結束落日條款，對整體產業的實際衝擊有限，民眾反而是最大受益者。

黃群宸表示，目前約有5%驗光人員尚未取得合法執照，不過據他了解，這群人多已改為協助賣眼鏡，且年事都已高，多數已經退休。近年多會鼓勵會員考試取得證照，也會請會員服務時，盡量配戴職業執照，以利民眾辨識。

至於民眾如何得知眼鏡行是否有合格驗光師？黃群宸表示，可以看店面的牆面是否懸掛有驗光所開業執照，以及驗光師、驗光生證書，若都沒有看到，也可以主動詢問店家。

至於驗光師與驗光生差異，黃群宸說，兩者考照標準不同，分別為高考與普考。一般近視、遠視、老花等服務內容差異不大，但若涉及特殊視力狀況或需輔具評估，則須由驗光師負責。