師徒反目？李貞秀駁「要錢才辭職」 黃國昌爆不止一次：請自重別再說謊

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌證實李貞秀4/7提出辭不分區要金額補償（圖／翻攝畫面）

曾在民眾黨主席黃國昌辦公室「實習兩年」的中配立委李貞秀，昨日遭民眾黨中評會決議開除黨籍，並指李要求拿錢換辭任不分區立委，李貞秀則發4點聲明強調自己不會拿錢，更爆民眾黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡、黨團總召陳清龍於4月7日集體要求她在立院總質詢結束後，公開辭去立法委員職務。對此，黃國昌今（14日）反擊，對於李貞秀發聲明否認感到很驚訝，因為她開口要錢不是只有在4月7日那天早上，更說重話轟「繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

廣告 廣告

黃國昌表示，對於整件事情他感到非常遺憾，柯文哲在2024年立法委員不分區名單中納入新住民、中配代表，是希望實現共融社會的理念，這樣的價值是民眾黨所捍衛的。正因為如此，李貞秀被中評會除名與她中配身份一點關係都沒有，「我相信大家都看得很清楚，民眾黨在捍衛新住民、中配權益上，大家秉持相同信念與價值。」

黃國昌提到，有關4月7日早上會議，事實上，李貞秀先前就數度找柯文哲懇談，她跟柯文哲表示，自己在總質詢結束後會辭去不分去立委職位，「因為李貞秀總質詢是在4月7日那天，所以清明連假結束後，我從柯文哲那邊得到訊息，才想說在黨團晨會結束後，跟陳清龍、陳智菡、周榆修一起與李貞秀討論宣布請辭後相關作業應該如何配合跟協助。沒想到，李貞秀在會議上突然提出用金額補償她在立委任期中的薪水、租金等福利，要先拿到錢才願意辭去不分區立委。」

「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許、同意交換條件！」黃國昌說，不分區立委職位乘載的是所有把不分區政黨票投給民眾黨的支持者，在立法院要履行對選民承諾，捍衛民眾權益，怎可能同意用金錢交換？因此，「對於李貞秀發聲明否認我非常驚訝，那天早上她開口要錢，我們在場所有人驚嚇到不知道怎麼回應，當場我也清楚讓她知道，黨絕對不可能同意這樣的要求，會議結束後，都有清楚的會議記錄。」

黃國昌更踢爆，李貞秀開口要錢不是只有在4月7日那天早上，會議結束後，總召陳清龍有持續跟李貞秀溝通，李貞秀又不斷提到錢，甚至昨天中評會她也承認有提到錢，她突然發聲明否認，這與客觀事實不符。針對外傳李貞秀在會議上說「黨連這點錢都拿不出來她瞧不起」，黃國昌證實，她有講過這句話，「我聽到這句話心裡的難過無法形容，不敢相信聽到這樣的話，但我要重申，我不可能答應這樣的要求！」

至於李貞秀嗆民眾黨「公開錄音檔」，黃國昌表示，那天會議有完整會議紀錄，也完整呈交給中評會，「請李貞秀自重，自己講過什麼話她很清楚，而且她不是只有在4月7日提出荒謬要求，繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

更多三立新聞網報導

民眾黨爆李貞秀「要錢才辭立委」！她曝3疑點：黨中央完全沒有責任嗎？

李貞秀比照王金平訴訟奪回黨籍？他搖頭曝1關鍵：白白浪費律師費而已

中配李貞秀遭開鍘！邱垂正強調：個案勿擴大，政府依法保障中配參政權

爆李貞秀遭開除前「這人號召施壓中評委」！他：民眾黨內鬥內行

