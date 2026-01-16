師徒合影離情依依 大林慈院珍貴回憶

大林慈濟醫院，不久前剛歡度建院滿25周年，今天趁著上人到大林行腳的因緣，在上人準備前往台南之前，特別安排與同仁大合照，留下珍貴紀念。同仁們依依不捨，歡送上人啟程南下，也謹記上人叮嚀，以誠相待，持續凝聚團隊力量，守護田中央的大醫院。

大林慈濟醫院大門前，工作人員忙著布置合照區、確認站位。大林慈院人力資源室高專 曾秋蘭：「大林慈院也建院25年了，所以我們就想說，就趁上人剛好來的時候，就是邀請上人 跟我們在院同仁，一起拍個大合照 留作紀念。」

廣告 廣告

上人結束在大林行腳的行程，準備前往台南，一下樓，就有小朋友們來歡送。「師公上人好。」

來到合照區，三百多位院內同仁早已就定位，恭敬迎接上人升座。鏡頭定格這值得珍藏的一刻，上人啟程南下，大家揮手道別，依依不捨。「要跟大家說再見了，(上人常回來)。」

大林慈濟醫院院長 賴寧生：「上人這次來到大林慈院，感覺到這邊大家非常地 合和互協，他給我們一句話 ，就是要以誠 用誠來對待同仁，用誠來對待我們所有的病人。」

鏡頭留下珍貴畫面，也留下滿滿祝福，大林慈院同仁謹記上人叮嚀，繼續守護充滿愛的醫院。

更多 大愛新聞 報導：

肌肉流失無聲無息 虛胖無力健康警訊

愛在新竹寒夜街頭 藍天白雲送暖關懷

