師徒悲心相契 盤點生命筆下成章

上人行腳到高雄，今天跟委員號三千號以下的資深志工話家常，弟子們用歌聲和手語，和上人團圓，同時高雄真善美團隊，也幫忙盤點生命，替資深志工印專書，上人期許弟子，這樣的善效應，要在家中先流傳，讓孩子繼續延續上一代父母的善行。

「菩薩的大愛，娑婆的世界，無限的關懷。」

高雄區資深志工，用歌聲，用手語比出對上人滿滿的愛，還至誠發願。「敬請上人免憂慮，要讓我們跟緊緊，跟緊緊 跟緊緊。」

證嚴上人開示：「不是笨弟子喔，大家是智慧的弟子，有智慧才能接受師父的法入心。」

慈濟一甲子，委員號三千號以下和上人話家常，但不少志工老了病了。

「你要自己加油，(你如果聽得懂手抬起來)，(加油 喔) 進步很多，要一步一步天天進步，好不好 好。」

慈濟志工 梁桂清：「我爸爸不是在前往慈濟的路上，就是在做慈濟，所以師姑師伯打電話來，爸爸呢，我都會說慈濟 在做慈濟。」

另外，高雄第一顆種子涂茂興，去年往生前，仍惦記著慈濟。

慈濟志工 涂徐懿馨：「有上人的法，上人教導，到最後那一天，他還笑笑的，把他的無用的身體，化作大用 真的很感恩。」

老資深精彩人生不留白，高雄真善美團隊，幫忙出專書。

「這一本是莊子瑤夫妻的書，好 (子瑤永遠都在我的心裡)，給你祝福。」

證嚴上人開示：「一個一個，都有接觸到慈濟的精神，一個一個，都是真的很聽師父的話，這每一本書，應該都有這樣，現在的科技很發達，很重要的要讓孩子知道，我們做的慈濟很有價值，讓他們以父母為榮，要讓他們知道。」

以父母為榜樣，慈濟60年，要將助人精神，一代傳一代。

