師徒願力傳承 卓越醫療守護眾生

台北慈濟醫院腎臟內科團隊，多年下來，學術成果接連獲獎、備受肯定，也因為知道吃素的好，甚至對腎臟相關疾病患者，能產生很大幫助，還把自己從醫，加上茹素多年經驗出版成書。聽聞慈濟醫療體系大放異彩，早上溫馨座談，上人相當欣慰，期待醫護團隊再接再厲，代代相傳。

台北慈院腎臟內科醫師 王奕淳：「那在這邊要特別感謝上人，所以我想說，把這本書親自獻給上人。」

著作，開心恭呈上人，就是這一本。

台北慈院腎臟內科醫師 王奕淳：「211TOP的蔬食健康餐盤，也就是用健康蔬食的概念，讓糖尿病以及腎臟病的病人，都能吃得健康又安心。」

廣告 廣告

台北慈院腎臟內科醫師 王奕淳：「那我是畢業於慈濟大學的，醫學科學研究所，到台北慈濟醫院是第14年，那我也是在台北到的第一年的時候，受證，然後也開始茹素，所以茹素已經14年了。」

資深醫師、資深茹素資歷，吃出大成果，出了書，孩子都捧場。

台北慈院腎臟內科醫師 王奕淳：「飯糰就是，他們說是卡皮巴拉，就是很可愛的，像我的小孩，拿我這本書去跟同學分享，他們最喜歡這道菜。」

可愛造型料理，超吸睛，為此還受邀上廣播節目，甚至召開記者會。

台北慈院腎臟內科醫師 王奕淳：「很多民眾都來圍觀，那一天，聽說靜思書軒，我們這本書就當場賣光，很開心。」

事出必有因，全是疫情期間，上人輕輕的一句話。

台北慈院腎臟內科醫師 王奕淳：「(當時)我跟上人報告完，上人給我們開示就是說，病人都會聽醫生的話，所以我們在診間，就是醫生要跟病人講說，吃素的好處，病人就會聽，然後我把這句話聽進去了，我就想說，其實腎臟病的病人，最適合吃健康蔬食，可以讓他腎臟不會惡化。」

證嚴上人開示：「很歡喜，也很感恩，再接再厲，能夠寫就盡量寫，寫出了，沒聽到的人，他可以看得到，看到了，讓他們很有受用。」

台北慈院腎臟內科主任 洪思群：「我們慈大畢業的詹迪翔，詹醫師，還有蔡秋梅，蔡醫師。」

腎臟內科團隊，老中青三代，學術成果，更是遍地開花。

台北慈院腎臟內科主任 洪思群：「得到了我們腎臟醫學會的青年研究獎，那她在今年，也得到了我們腎臟醫學會的優秀論文獎，所以理事長說，你們林定筠都把我們學會的獎，都領光了。」

台北慈院腎臟內科醫師 郭克林：「2026年，今年，全世界有出了一個，最新的腎臟病的貧血治療指引，好像有引用我這篇文章，是我一個學弟跟我講。」

證嚴上人開示：「我們培養醫生、培養人才，總是很期待著對病人好，而且，把生命，病人的生命跟自己的生命體，要有那一種的很相關聯，很歡喜，感恩。」

更多 大愛新聞 報導：

馬太鞍溪洪災廢土 分類去化降低衝擊

爬山慘遭眼鏡蛇攻擊 劫後餘生投入環保

