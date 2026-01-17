師心我心 黃達夫醫者之心

行醫60年，把職業精華、濃縮能一本書，何信治癌中心創辦人、黃達夫醫師，最近發表新書，內容以、影響他的16位生命導師為主題，寫下一頁頁篇章。希望以病為師的核心精神，可以傳達給年輕醫師和醫學生後輩，守護醫學人文的底蘊。

和信治癌中心創辦人 黃達夫：「我們現在70%的病，大概都是自己製造出來的，習慣 抽菸，吃東西沒有控制。」

比起為病患治療，和信醫院創辦人黃達夫醫師，更希望宣導預防醫學。從不逃避醫療場域的問題，是他一貫的作風。公益平台文化基金會董事長 嚴長壽：「他(黃達夫)會對台灣的醫界，有許多的批評，但是我覺得是愛之深 責之切，他甚至於有的時候，大家講到說台灣是，醫療健保資料最完整的時候，他說那個都沒有用的，因為健保的濫用，反而可能有些數據會造成誤導。」

衛福部長 石崇良：「堅持 秉持著醫療品質，不能夠被犧牲，病人的權益是最大的，醫師應該終生的學習，特別要以病人為師，這些他(黃達夫)的理念 觀念，深深地影響我。」

黃達夫出版新書「師心我心」，談當年影響他最深的，16位醫界導師的故事，希望傳承給後世醫者，所謂仁心之道。和信治癌中心創辦人 黃達夫：「我們每一個醫學生，都要在學習的過程當中，要讓他知道說 他要的是什麼，你的目標在哪裡，你的目標是收入增加嗎，還是你要把這個病人照顧好，這個要很清楚，不管是哪一位我的老師，大概都是這樣子 很清楚。」

不只藉由新書達到承先啟後的作用，和信醫院也與出版社合作，發起公益募書計畫，希望將這本書送到各大醫學院，以及醫療院所，為年輕醫師照亮前行之路。

