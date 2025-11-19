師承敖幼祥 從粉絲到助手出道成為漫畫家

花蓮漫畫家吳龍生，出版首部作品《歹路不通》，除了融入花蓮街景，還具有反毒、反飆車等警世意涵。12年前才開始接觸漫畫的他，師承本土漫畫大師敖幼祥，如今不僅是敖幼祥的得力助手，也終於一圓出版夢想。48歲的新進漫畫家，雖然不年輕，卻很有想法，他希望自己的創作要有在地特色，也能傳遞正向能量。

「我一看就知道是太昌所，連你們窗戶都畫了，對，百葉窗都畫了。」

他，是花蓮在地漫畫家吳龍生，以家鄉地景與生活經驗為靈感，出版的第一本作品《歹路不通》，描述一名見義勇為機車行老闆，意外捲入一場犯罪陰謀。

漫畫家 吳龍生：「希望透過這本書可以傳達，不管你做的壞事再怎麼完美，其實它還是會被發現的，不要透過毒品，去強化自己的身體，去學習，競速這件事其實，最終都不會是好結果。」

「就是覺得很像這樣子，畫很久耶，我一看就知道是太昌所。」

結合飆車、毒品等社會現象，具有警世意涵。漫畫的主題，經過網路分享，吸引警方的注意。

吉安警分局太昌派出所所長 黃敏：「青少年遭受詐騙的案例也層出不窮，如果未來有機會的話，我們每天受理的案件，如果具有教育意義的話，那再經由去識別化的過程的話，我是非常樂意提供給吳先生參考。」

吉安鄉三角市場、花蓮慈濟醫院、慈濟大學旁的河堤，這些花蓮人熟悉的街景，如今出現在漫畫裡。

漫畫家 吳龍生：「其實就生活在這裡，希望透過漫畫，然後介紹這個鄉里的美好。」

「走故事的時候，我們會先要把這個鏡位，把它畫出來，走位啊，然後這個背景。」

48歲的吳龍生，從小就夢想成為漫畫家，卻一直到12年前，才有機會向兒時偶像敖幼祥學畫，如今他不僅是敖幼祥的得力助手，也終於一圓出版夢。

漫畫家 敖幼祥：「其實，還是要靠他自己的熱情，因為漫畫這種東西，你看一頁，他要畫很久，畫一本書，最起碼，最起碼你要熬個半年。」

「充滿了張力，這裡呢，這樣子。」

漫畫家 吳龍生：「夢想必須要被堅持，不然就會留下遺憾，然後圓一個夢之後，如果夢想可以慢慢滾動，它就會越來越大，越來越大。」

「我的起心動念想法是想說，如果我朋友問，然後我就跟他講說這裡有漫畫，然後就可以順便來看一下這些商品。」

除了賦予漫畫教育意義，吳龍生也把創作化為公益，提供漫畫給畢士大教養院義賣，還協助將院生的畫作製成商品。

畢士大教養院社工組長 冉秀玲：「這馬克杯的話，是我們小朋友親手畫的，打印技術是吳老師特別教的，老師的技術傳承，無私的奉獻，我們非常感謝他。」

「可以教我們的手工坊孩子畫畫，可以啊，可以啊。」

漫畫家 吳龍生：「我們是受文化部補助了部分的經費，人家幫助了我們，我們有一點餘力，也就提供一點點給他們這樣，所以就做了這樣的想法，就這麼簡單。」

堅持夢想，吳龍生不只要畫出在地特色，更希望漫畫能夠傳遞正向能量與人情。

