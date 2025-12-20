師法鄭捷？張文電腦雲端找到疑似「犯案計畫書」 揭他早有預謀

專案小組漏夜過濾張文電腦雲端瀏覽資料，發現他預謀犯案。資料照片

北車商圈和誠品南西店昨（19）日發生恐怖隨機殺人案，27歲兇嫌張文單兵發動兩波攻擊，先在北捷出口丟擲煙霧彈砍傷路人，再轉赴中山站百貨公司持刀揮砍民眾後墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、11人受傷震驚社會。檢警專案小組漏夜搜索後，在張文電腦雲端資料找到疑似「犯案計畫書」的文件，還發現他大量搜尋11年前鄭捷殺人案相關內容，顯示犯案早有預謀且疑似師法鄭捷。

昨晚案發後，專案小組火速到張文在北車附近租住處進行地毯式搜索，並聯繫張文父母北上製作筆錄，隨後再由警方帶同兩人回到張文位於桃園楊梅的老家現場察看。據了解，張家父母表示久未與兒子聯絡，對於事件發生也感到震驚；由於張文近年來並未居住在該處，家人對其近況所知甚少。

經漏夜搜索，警方在與張文相關的兩處現場查扣到張文的手機、電腦主機及相關私人物品，徹夜過濾拼湊作案動機。

據了解，警方在張文手機與電腦雲端留存資料中發現，張文是從去年開始，在網路上大量搜尋2014年北捷鄭捷殺人案相關訊息，到了今年初，他除頻繁瀏覽鄭捷等案，也開始擬定策劃自己的隨機殺人行動，並寫下疑似「犯案計畫書」；由於他本身是生存遊戲玩家，不僅購買煙霧彈，更自行鑽研汽油彈準備縱火，意圖製造更大恐慌以便於逃竄。

資料並顯示，張文在計畫書中記載「鄭捷在封閉車廂作案是自尋死路」，研判他因此刻意選擇北車及中山捷運站外的開放空間行兇，認為這樣不僅能隨機攻擊民眾，更能在引發混亂後趁隙脫逃。檢警比對後發現，張文行兇軌跡與其「作案計畫書」內容吻合度相當高，顯示這是一場經過縝密籌劃的冷血屠殺，而非臨時起意。

