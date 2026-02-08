師生共同發聲國際學術舞台 南應大商品設計系參與 IEEE 國際研討會

▲參與者與教授共同合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南應用科技大學商品設計系長期致力於結合設計專業、教學實踐與學術研究，並積極推動國際學術交流，持續拓展師生參與國際學術舞台的機會。近日，商品設計系師生團隊前往越南，參與第九屆 ECEI 2026 歐亞教育創新國際學術研討會（IEEE ECEI 2026），以論文發表單位身分實際投入國際學術對話，展現系所在設計研究與教育創新領域的累積成果。

本屆 IEEE ECEI 2026 國際研討會於越南蜆港科技教育大學舉辦，會議主題聚焦於教育創新、跨領域教學、數位學習與學習設計等相關議題，吸引來自多國學者與研究團隊參與，共同分享研究成果與實務經驗，為重要的國際學術交流平台。

商品設計系此次由系主任陳中聖帶領師資團隊參與，發表成員包括盧定乾、陳鴻毅、洪宜均老師，並於1 月 30 日進行研究論文發表。發表內容結合設計教育、研究方法與教學實務、以及AI應用，透過國際研討會的平台與來自不同國家與專業背景的學者進行交流與討論，不僅提升研究能見度，也促進跨文化與跨領域的學術互動。

在陳中聖主任的指導與帶領下，商品設計系師生共同參與此次國際研討會，其中大三學生楊宜瑾亦進行全英文口頭論文發表，完整說明研究背景、設計思考歷程與研究成果，展現良好的專業表達能力與國際溝通素養，其表現獲得與會學者肯定，也體現商品設計系在教學與研究並進之下，鼓勵學生實際參與國際學術活動的教學成果。

商品設計系表示，透過師生共同參與 IEEE 國際研討會，不僅能讓教師即時掌握國際教育創新與設計研究的發展趨勢，也能讓學生在實際的國際學術場域中累積經驗，強化對學術研究與專業發表的理解，進一步建立面對國際舞台的信心與能力。

未來，商品設計系將持續透過課程設計、研究引導與師生共學機制，鼓勵學生及早接觸學術研究與國際發表，並深化與國際學術社群的連結，逐步建構具備研究深度、實務能力與國際視野的設計教育環境，培育能回應產業與社會需求的設計專業人才。