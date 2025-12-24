師生共度南洋風情聖誕 花蓮中正國小菲越國界

國際教育活動

繼探索新加坡與日本後，花蓮縣立中正國小國際教育系列活動「跟著文化去旅行」來到第三站。在聖誕節前夕，結合外籍英語教師 Lennie來自菲律賓的背景，將活動主題定為「菲律賓」，在校園內打造充滿南洋風情的文化特色走廊，讓師生體驗「菲」同凡響的異國文化之旅。



活動以「『非』玩不可」、「『律』動聖夜」及「『繽』紛文化」三大主軸，由外籍教師Teacher Lennie ，向孩子們介紹菲律賓特有文化與聖誕節慶，讓學生們瞭解，菲律賓作為世界上聖誕節慶祝時間最長的國家，其熱情與活力令人印象深刻。除了外師的文化分享，活動還穿插二年級學生的演出，增添濃厚的節慶氛圍。

為了深化學習效果，學校更將活動延伸至各個年級，規劃了中高年級的「菲律賓文化小達人挑戰」，鼓勵學生主動到學校佈置的菲律賓文化走廊搜尋與學習相關知識，並以英文填上正確答案完成任務；低年級則有「菲律賓聖誕派對著色單」，讓孩子透過色彩認識異國節慶元素。



中正國小李國明校長表示，學校致力於推動國際教育，透過「跟著文化去旅行」系列活動，從新加坡、日本到今天的菲律賓，目的是希望孩子們能從身邊的外師開始，看見世界的多元樣貌。期待透過這樣的沉浸式體驗，培養中正學子成為具備全球視野與文化理解力的世界公民。