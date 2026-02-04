師生戀玩很大！台中數學老師車停路邊「解內衣舔胸又舌吻」 國三妹甜喊：臭澀寶

台中一名數學男老師不倫國三女學生，不僅多次與其出遊，甚至在車內做出「解內衣舔胸、舌吻」等親密行為，完事後國三妹還傳訊甜喊「臭澀寶」。示意圖／取自photoAC

台中市一名國中數學男老師，竟與校內國三女學生發展出師生戀。兩人多次在車上、電影院內進行舌吻、解內衣與愛撫等親密行為，女學生甚至在訊息中暱稱老師為「臭澀寶」。全案因家長發現女兒手機異狀才曝光。台中地院審理後，考量男師已賠償90萬元並捐款18萬元，依對未滿16歲女子猥褻罪判刑5月、緩刑2年。

IG摯友露餡 家長驚見女兒臉色發白

判決書指出，該名男老師於2023年起教導該名國三女學生，兩人於2024年2月展開交往，戀情曝光的關鍵在於某日家長看見女兒使用手機時神情有異，將手機拿過來檢查，赫然發現女兒Instagram的「摯友」名單中竟有數學老師。

在父母追問下，女學生嚇得臉色發白，坦承與老師交往，並透露曾被老師親吻、牽手。母親表示，女兒當時一直哭泣，是因為害怕且不知所措。

車內、影廳伸狼爪 師稱：未違反意願

檢警調查發現，男師曾多次開車載女學生外出，2024年間，男師將車停在南屯區路邊停車格，在車內對女學生舌吻、掀開內衣舔胸；另一次則是帶女學生去秀泰影城看電影，觀影期間撫摸大腿，結束後又在車上解開女學生內衣愛撫私密處。

法院勘驗兩人對話紀錄，發現女學生曾傳送「好想你」、「臭澀寶」等親暱訊息，且發生時間點位於親密行為之後。女學生證稱，雖然有些行為她曾伸手擋，「是因為不想這麼快，但沒有覺得被侵犯，就是覺得男女朋友之間互動」。法官據此認定，男師行為雖未違反女學生意願，但因對象為未滿16歲之未成年人，仍構成犯罪。

賠償90萬獲緩刑 拍大腿照獲判無罪

台中地院審酌，男師為人師表，明知女學生年僅14歲，心智發展尚未成熟，卻未能克制私慾發生猥褻行為，嚴重影響少女身心健康。考量男師犯後坦承犯行，且已與家屬達成和解，支付90萬元賠償金，並依約捐款18萬元給勵馨基金會。最終依2個「對14歲以上未滿16歲女子為猥褻之行為罪」，合併判處有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，期間禁止對該女學生有任何騷擾或不法侵害行為。

此外，針對檢方指控男師要求女學生拍攝「露大腿照」的部分，法官勘驗照片後認為，該畫面與一般穿著泳衣或短褲露出的部位無異，客觀上不足以引起性慾或羞恥感，此部分判決無罪。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



