「師生相認」畫面流出！洪佩瑜自爆與蘇打綠成員不為人知關係

阿龔與洪佩瑜同台合作。緒風提供

龔鈺祺「月光動物園」音樂會台北站18日迎來第二場演出，最大亮點莫過於金曲、金馬雙金歌者洪佩瑜驚喜現身站台，兩人首度同台合作〈Let’s Dream About Love〉，瞬間點燃全場氣氛，也揭開一段橫跨多年、令人動容的師生緣分。

原來早在洪佩瑜高中尚未出道前，龔鈺祺便曾擔任她舞蹈課的伴奏老師，兩人在台上「師生相認」，回憶起阿龔曾偷彈蘇打綠的歌讓學生跳舞，而洪佩瑜則是唯一會在課堂上跟著哼唱青峰〈無眠〉的學生，往事一攤開，逗趣互動讓全場笑聲不斷。

此次合作，洪佩瑜一口氣解鎖多項「第一次」，不僅首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲〈再見的時候〉，也成為第一位坐上阿龔鋼琴椅的女歌手，兩人背靠背演出，歌聲落下後深情相擁，為「月光男子」與「陽光女子」留下難忘瞬間。

洪佩瑜感性分享，自己在去年底經歷幾次分離，音樂成為重要的陪伴與安慰，因此選擇在這個夜晚，把〈再見的時候〉獻給觀眾與舞台。真摯情感搭配溫柔旋律，讓現場氣氛格外動人，也令她忍不住直呼「好想哭」。

「月光動物園」音樂會台北站連續兩晚開賣即秒殺，網路上一票難求。龔鈺祺也在演出中透露，巡演尚未劃下句點，最終「閉園篇章」將於4月在高雄衛武營登場，並邀請德國音樂家Bernd Ruf共演，擔任指揮與薩克斯風手。

