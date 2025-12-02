師生雙軌並進 新北全國首座高中雙語教育辦公室啟動

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市教育局為加速推動雙語教育、打造接軌國際的校園生態圈，今（2）日於安康高中啟用全國首座「高中雙語教育推動辦公室」，攜手臺灣師範大學與鴻海教育基金會，整合產官學力量，建立全國最完整的雙語課程、師資與培育支持網絡，為新北學子奠定走向世界的核心能力。並感謝鴻海教育基金會捐助參加「偏鄉雙語教師培力」的老師每位可獲得2,000元獎勵金，為偏鄉穩住雙語師資、減輕教學壓力提供實質協助。

《圖說》張明文局長和安康高中同學遠距連線雙城國小學生進行雙語對話互動。〈教育局提供〉

教育局長張明文表示，高中雙語教育推動辦公室象徵新北正式從過去的「單點式研習」全面升級為「體系化、標準化、可持續」的雙語推動模式。雙語能力是孩子走向世界的重要基石，也是新北邁向2030雙語政策的關鍵引擎。

《圖說》新北市高中雙語教育推動辦公室啟用典禮與會貴賓合照。〈教育局提供〉

他指出，新北以「師生雙軌並進」為核心策略全面提升雙語量能。教師部分，提供免費英檢補助與全程專業增能課程，讓第一線教師具備穩健的雙語教學力；學生部分，同步規劃英檢與語言應用課程，打造更具行動力的學習場域。

《圖說》張明文局長頒贈感謝狀予鴻海教育基金會汪用和執行長支持新北市偏鄉雙語師培。〈教育局提供〉

承辦學校安康高中謝順榮校長表示，雙語辦公室的進駐，讓校內原有的「大手牽小手」計畫產生倍增效果。透過英語增能課程，高中生小老師在語言力與教學技巧上皆大幅提升，形成「由內強化、向外分享」的良性循環。學生更從「學英語」進階到能自信地「用英語教他人」，也展現雙語教育向下扎根、跨校共享的成果。

《圖說》聘用高等教育國際合作基金會林子斌執行長為高中雙辦顧問。〈教育局提供〉

樹林高中陳佩琪老師分享，過去在雙語教學中，最困難的是如何以精準英語詮釋如「莫耳濃度」等抽象科學概念；如今透過辦公室的系統協作與專家指導，更能共同開發ESP專業英語教材，大幅減少摸索的時間。

雙溪高中陳智凱老師表示，真正的挑戰不是語言本身，而是如何用雙語「把學生帶進學習」。透過觀議課與師資社群平台，教師能互助交流，教學更具創意與層次。