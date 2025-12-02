師資荒蔓延！教甄報考人數跌破4萬 教師熱情難敵多重挑戰

台灣教師挑戰多。（圖／TVBS）

教師之路面臨多重挑戰，但熱情仍是支持年輕教師前行的動力。實習教師張淑淨以生動活潑的教學方式吸引學生目光，展現對教育工作的熱愛。然而，近年來想當老師的人越來越少，教甄報考人數從2015年起便跌破4萬大關，2023年更只剩三萬多人。專家指出，薪資待遇停滯、工作壓力大、家長期待高等因素，讓教師這條路變得越來越艱難，許多取得教師證的準教師最終選擇轉向其他行業發展。

教師上課一景 (圖/TVBS)

實習教師張淑淨在課堂上展現出色的教學能力，她用生動有趣的方式教導學生成語知識，成功吸引了台下學生的注意力。張淑淨過去是教音樂專長，目前在私立學校實習，正一步一步架構自己的教師之路。她表示，實習環境給了她很多發揮的舞台，能夠實現一些夢想，她很喜歡與孩子們一起學習的環境，學校的同事們也非常鼓勵她轉正。張淑淨熱愛教學，喜歡用多元有趣的方法讓學生更專注於課程中。

在台灣，成為一名正式教師需要經過嚴格的程序。首先必須從相關科系畢業或修畢教育學程學分，然後通過教師資格檢定，實習半年後取得「教師證」。準教師們還需到各地參加「教師甄試」，才能成為正式教師。張淑淨認為，當老師非常不容易，特別是要面對小朋友在課堂間的無預期狀況、家長的關心以及社會的期待。儘管環境充滿挑戰，她仍認為在這個環境中可以獲得成長的機會。

根據教育部統計，過去10年台灣每年報考教檢的人數維持在9000人左右，師資人數看似穩定，但教甄報考人次自2015年起便跌破4萬大關，逐年下降，2023年只剩三萬多人。目前全台約有7.4萬名已取得教師證的準教師，但最終選擇不投入教職，轉而投身其他產業。全國教育產業總工會理事黃耀南表示，教學或學校都有相關計劃要執行，相對會很辛苦。教師還需要改作業，上台上課前更要花很多時間準備。包括他個人在內，三不五時就可能準備到深夜或一大早。教師之路越來越難走，專家指出其中原因首先是薪資問題，過去20年台灣基本工資漲幅達230%，但國中小教師鐘點費只有上調5%到29%。

第二個挑戰是教學環境。隨著時代進步，家長知識提升，老師面對的教學挑戰也更被放大檢視，甚至容易被投訴。根據工會調查，約有八成教師曾有被投訴經驗，尤其在雙北地區更常見這類情況。私立學校校長張信務認為，社會越民主化，互動越頻繁，加上少子化的關係，家長更關心孩子，因此個別化教學應該要提升，讓家長感受到老師對孩子的重視，並認識到每個孩子都有個別差異。這樣能讓家長感受到老師在教學上的用心。

少子化衝擊全球 (圖/TVBS)

張信務表示，仍有許多熱情的老師對於教學之路很努力。他建議，除了提升薪資空間外，也應改善教學環境和制度，同時希望家長與老師之間多一些溝通和協助，讓老師在得到支持的同時，也能做好教育工作，提升教學品質。他強調應做有效的師資員額管控，當學校有出缺時應盡力補足正式老師，同時加強專長教師的培育，師資培育單位應著手培養現階段各個學校所缺乏領域的老師。

師者肩負傳道授業的重任，卻面臨與日俱增的壓力。年輕教師無懼辛苦，靠著熱情和專業，持續在教師之路上勇敢前行。

