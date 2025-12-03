師鐸獎女師遇害11年！家屬喊「該殺沒殺」：司法機構是禍首

今天（3號）是師鐸獎女教師，遇害的11週年，被害者家屬再次站出來，喊話司法該判就判。（圖／東森新聞）





今天（3號）是師鐸獎女教師遇害的11週年，被害者家屬再次站出來，喊話司法該判就判。還有多位受害者家屬，一起發出聲明，希望受害人的權益能被重視，為此國民黨立委洪孟楷，也再次提出要將「鞭刑」納入台灣法律，未來只要性侵、虐童、詐騙，都以鞭刑來處置。

十一年過去師鐸獎女教師的家屬 還在努力希望能得到遲來的正義。師鐸獎案遺屬張介能：「今天（12/3）召開這個會議，正好是我太太逝世11週年，這麼巧。」十一年過去，師鐸獎女教師的家屬還在努力，希望能得到遲來的正義。

師鐸獎案遺屬張介能：「該殺的沒有殺該判的沒有判，司法機構是禍首。」

陸正弟弟陸定：「最卑微的請求你們都判刑了，就把他（兇手）結束，不要再折磨老人家，也不要再折磨未來的孩子們了。」無論多少年過去，悲痛依舊無法平息，多位受害者家屬齊聚，共同發出聲明，希望被害人權益能被放在眼裡。

新北殺警案遺屬劉祉源：「我的預期的徒刑，就是他（兇手）死刑，殺人償命，這是我要大聲疾呼的。」

台南殺警案遺屬涂怡婷：「明誠跟瑞傑（受害警察），他們一直到最後一刻，都是勇敢盡責的執法人員，他們是司法的一環，請不要背棄他們。」一度哽咽到講不下去，但即便家屬把眼淚流乾，還是等不到死刑執行，藍委就拋出應該把鞭刑，納入台灣法律。

立委（國）洪孟楷：「就是要你怕你不敢犯罪，增加鞭刑制度來，懲戒性侵虐童詐騙犯。」

不只性侵販毒，新加坡已經加重刑罰，詐騙犯最高可判鞭刑24下，如果是和人命相關判死之後以絞刑來執行。

立委（國）洪孟楷：「讓犯罪者是獲得應有的制裁，這才是應該政府要走的方向。」

若犯罪者得不到應有制裁，那又要被害者如何走得出來。

