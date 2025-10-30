師鐸獎校長許永昌接任新民高中 以「感恩回饋」精神領航邁向百年教育

▲新民高中董事長劉昭惠（圖左）表示將以隆重儀式迎接許永昌校長（圖右），這位集「師鐸獎」與「校長領導卓越獎」雙料殊榮於一身的教育領航人。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市新民高中今（30）日舉行第十四任校長佈達，即將邁入創校九十週年的學府，將於10月31日舉行佈達典禮，董事長劉昭惠表示將以隆重儀式迎接這位集「師鐸獎」與「校長領導卓越獎」雙料殊榮於一身的教育領航人，為新民高中的「百年榮耀」開啟鴻圖大展的新篇章。此次掌舵，其「全方位」的成功經驗被視為領航新民「雙語國中部、普通高中部、技術型高中部」三大學制的最佳人選。

新任校長許永昌表示他對新民的未來發展以，雙語國中部，奠定品格基石：深化「勤教適導，成就每一個孩子」的理念，以「雙語教育」為基礎，強力導入AI與數位科技輔助學習，並將品德與公民素養融入日常，為學子奠定最紮實的終身學習基礎。普通高中部，接軌頂尖大學：以全人教育為核心，啟發學生潛能，培養具品格、思辨力與行動力的青年，厚植學養與國際視野，奠定升學與生涯發展基礎，接軌國內外頂尖大學。技術型高中部，鏈結國際實務：發揮其技職專業，將新民七大類群16科別與產業無縫對接，落實「務實致用」，培育具備全球競爭即戰力人才。

廣告 廣告

▲許永昌獲「師鐸獎」與「校長領導卓越獎」雙料殊榮。（記者廖美雅翻攝）

校長許永昌曾任國立虎尾農工以活化校園創辦「虎農小舖」實習場域及實務能力養成，成功輔導特教學子，讓科科有特色，成為在地學子首選，創下高達九成的驚人就業率，成為杏壇佳話。後任教於國立斗六家商，帶領學校成為「108課綱技高唯一前導學校」，締造近六成畢業生錄取國立科技大學的卓越佳績。更加強適性揚才技藝能精進，使學生技能表現全國有名。

許永昌辛苦的求學路及不放棄學習的精神造成他傳奇的個人歷程。他「從黑手學徒到博士校長」，出身單親家庭，自模具廠學徒做起，憑藉高職夜補校奮發向上，於1981年成為全國技能競賽國手代表國家參加第26屆國際技能競賽模具職種，並獲銅牌第3名殊榮，並以「技優保送生」身分進入臺灣師範大學，奠定了他攻讀至博士、畢生奉獻教育的「感恩與回饋」之路。這段從基層實務到頂尖學術的淬鍊，讓他對「感恩回饋」與「務實致用」有著最深刻的體悟。他將這股強大的「感恩」動能，化為「永續」培育下一代的熱情。

▲許永昌辛苦的求學路及不放棄學習的精神造成他傳奇的個人歷程。（記者廖美雅拍攝）

董事長劉昭惠期許許校長的到任，他象徵的不僅是一位榮獲雙料大獎校長的加入，更是一位真正懂得基層、鏈結實務、具備國際視野，將帶領新民高中邁向更卓越的未來。