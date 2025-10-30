師鐸獎許永昌校長接掌新民高中 領航三學制邁向百年榮耀

董事長劉昭惠（左）與許永昌校長合影

「永續杏壇開新運，昌隆校務展鴻圖」—這不僅是臺中市新民高中第十四任校長佈達典禮的主題，更是新任校長許永昌先生的治校承諾。這所即將邁入創校九十週年的學府，10月31日周五下午四點舉行佈達典禮，隆重迎接這位集「師鐸獎」與「校長領導卓越獎」雙料殊榮於一身的教育領航人，為新民高中的「百年榮耀」開啟鴻圖大展的新篇章。

新民高中表示，許校長「全方位」的成功經驗被視為領航新民「雙語國中部、普通高中部、技術型高中部」三大學制的最佳人選。身兼「行政院技職教育審議會委員」國家級視野，他對新民的未來發展已有精準「鴻圖」：雙語國中部 — 奠定品格基石，普通高中部 — 接軌頂尖大學，技術型高中部 — 鏈結國際實務，培育具備全球競爭即戰力人才。

新民高中指出，許校長過去14年豐厚且「昌隆」的治校實績。他曾讓國立虎尾農工點石成金：成功輔導特教學子，創下高達九成的驚人就業率，成為杏壇佳話。讓國立斗六家商創新領航：展現強大課程領導力，帶領學校成為「108課綱技高唯一前導學校」，締造近六成畢業生錄取國立科技大學的卓越佳績。

新民高中強調，許校長之所以能為杏壇「開新運」，其動力來自他傳奇的個人歷程。他「從黑手學徒到博士校長」，出身單親家庭，自模具廠學徒做起，憑藉高職夜補校奮發向上，一路拚搏成為全國技能競賽國手代表國家參加第26屆國際技能競賽模具職種，並獲銅牌第3名殊榮，並以「技優保送生」身分進入臺灣師範大學，奠定了他攻讀至博士、畢生奉獻教育的「感恩與回饋」之路。

這段從基層實務到頂尖學術的淬鍊，讓他對「感恩回饋」與「務實致用」有著最深刻的體悟。他將這股強大的「感恩」動能，化為「永續」培育下一代的熱情。許校長的到任，象徵的不僅是一位榮獲雙料大獎校長的加入，更是一位真正懂得基層、鏈結實務、具備國際視野（國際技能競賽裁判長）的掌舵者，將帶領新民高中邁向更卓越的未來。